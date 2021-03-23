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長榮貨櫃輪「卡」蘇伊士運河 轉彎擱淺釀雙向大阻塞

長榮貨櫃輪「卡」蘇伊士運河 轉彎擱淺釀雙向大阻塞

編譯張君堯／綜合報導
事發當下，另一艘剛好在「Ever Given」身後的貨運船「Maersk Denver」上，有人拍下這艘長榮海運的貨運船卡住的畫面並上傳到Instagran。取材自Instagram
事發當下，另一艘剛好在「Ever Given」身後的貨運船「Maersk Denver」上，有人拍下這艘長榮海運的貨運船卡住的畫面並上傳到Instagran。取材自Instagram

根據船隻追蹤網站「VesselFinder」指出，埃及的蘇伊士運河（Suez Canal）自昨日凌晨起便被一艘由長榮海運運營的大型貨櫃輪阻塞。

事件23日凌晨發生在蘇伊士運河北邊，一艘在巴拿馬註冊的大型貨櫃輪「Ever Given」正從中國出發前往荷蘭鹿特丹，途中要藉由蘇伊士運河穿越地中海。

Ever Given號卡在河道中間。取材自推特
Ever Given號卡在河道中間。取材自推特

根據船隻追蹤網站「VesselFinder」指出，埃及的蘇伊士運河目前被一艘由長...
根據船隻追蹤網站「VesselFinder」指出，埃及的蘇伊士運河目前被一艘由長榮海運運營的大型貨櫃船「Ever Given」（圖中淺綠色船隻）阻塞。取材自VesselFinder

不料該船在狹窄的航道上轉彎時竟擱淺，當局隨即派出數艘拖船緊急搶救，希望轉移這艘寬達59公尺的貨櫃輪，並盡早恢復運河運作。

事發當下，另一艘剛好在「Ever Given」身後的貨運倫「Maersk Denver」上，有人拍下長榮海運貨運輪卡住的畫面，並上傳到Instagran。

推文者表示，照片中最好的部分是右邊的那個小型挖土機，「挖土機加油。我相信你做得到...
推文者表示，照片中最好的部分是右邊的那個小型挖土機，「挖土機加油。我相信你做得到的。」取材自推特

「Ever Given」建於2018年，由長榮海運運營。迄今為止，它已穿越台北和馬來西亞，訂於31日抵達荷蘭港口，但自昨晚堵塞以來，已在蘇伊士運河停留數個小時。

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