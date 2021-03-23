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德國召見中國大使「緊急會談」不滿北京報復性制裁

中央社／柏林23日專電
德國外交部長今天召見中國大使，對中國制裁德國議員和學者表示不滿。(路透)
德國外交部長今天召見中國大使，對中國制裁德國議員和學者表示不滿。(路透)

歐盟中國的緊張關係有升高趨勢，德國外交部今天召見中國大使，對中國制裁德國議員和學者表示不滿。

德國外交部表示，今天邀中國駐德國大使吳懇到部內進行「緊急會談」，向他表達德方立場。德國認為中國的制裁不恰當，將讓歐盟與中國的關係惡化，中國應該立即收回制裁措施。

德國外長馬斯（Heiko Maas）指出，德國政府堅持與中國大使當面討論，因為中國對議員和學者執行制裁「完全不合理」。

馬斯說，歐盟因人權被迫害對中國實施制裁，相較之下北京制裁的對象是民主和民主機關，這點德國無法接受。

歐盟昨天就新疆人權問題，制裁4名中國官員和新疆生產建設兵團公安局，北京隨即對歐洲的10人和4機構實施報復性制裁，對象包括歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）、歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）等德國議員、最早揭發新疆維吾爾少數民族受迫害的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）、及歐洲規模數一數二的中國研究智庫柏林墨卡托中國研究中心（MERICS）。

中國如此大規模制裁歐洲，在歐中關係史無前例，為雙邊關係蒙上陰影。德國國會外交委員會主席洛特根（Norbert Röttgen）呼籲歐盟強硬回應，並指在目前的政治氣氛下，歐洲不應該批准去年底與中國敲定的投資協定。

中國 德國 歐盟

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