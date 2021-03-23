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試驗數據受質疑 阿斯特捷利康將分享最新結果

中央社華盛頓23日綜合外電報導
英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）研發的新冠疫苗。美聯社
英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）研發的新冠疫苗。美聯社

美國衛生機構質疑英國藥廠阿斯特捷利康的試驗數據後，阿斯特捷利康今天表示，將分享2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗最新主要分析報告，並由獨立小組檢視美國的試驗結果。

阿斯特捷利康（AstraZeneca）表示，昨天提供的數據是根據截至2月17日的分析報告，還說已經對主要分析報告進行初步評估，認定與期中報告相符。

阿斯特捷利康說：「我們將立即與獨立的資料安全性監測委員會（DSMB）接洽…我們打算在48小時內發布主要分析結果。」

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）今天接受美國廣播公司新聞網（ABC News）「早安美國」（Good Morning America）訪問時表示，AZ疫苗可能非常好，但資料安全性監測委員會對阿斯特捷利康本週提出的數據感到擔憂。

佛奇說，資料安全性監測委員會對阿斯特捷利康發表的公開聲明中提到的數據感到擔心，因為數據「有些過時，實際上可能有點誤導」。

歐盟藥品管理局（EMA）執行主任庫克（Emer Cooke）今天表示，阿斯特捷利康將會提供美國的試驗數據給歐盟藥品管理局，如果有需要，可能會調整對其疫苗的評估。

庫克告訴歐洲議會議員：「試驗結果顯示，疫苗效力比我們先前所檢視試驗的實際觀察結果還更好。」

美國聯邦衛生官員稍早前對阿斯特捷利康發布的試驗結果可能使用「過時資料」表示憂心，庫克則沒有對這件事多加討論。

她說：「阿斯特捷利康已經承諾提供我們（數據），如果有任何新資訊必須納入考量，我們將會調整我們的評估。」

美國 疫苗 庫克

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