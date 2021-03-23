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孟加拉洛興雅難民營大火 已知15死400人失蹤

中央社日內瓦23日綜合外電報導
孟加拉東南部科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）一座洛興雅人居住的難民營發生大火，目前已知15人死亡。(美聯社)
孟加拉東南部科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）一座洛興雅人居住的難民營發生大火，目前已知15人死亡。(美聯社)

聯合國今天表示，位於孟加拉東南部科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）一座洛興雅人居住的難民營發生大火，目前已知15人死亡，400人仍下落不明。

聯合國難民署（UN Refugee Agency）駐孟加拉代表范德克勞（Johannes van der Klaauw）人在達卡（Dhaka）藉由視訊表示：「我們在大火中目睹的情況是我們在難民營前所未見的，野火燎原，把一切化為烏有。」

影片來源：YouTube DW News頻道

目前仍無法得知起火原因。這座全球規模最大的難民營昨天起火燃燒，估計近百萬來自鄰國緬甸遭迫害的洛興雅穆斯林少數族群在此落腳。

范德克勞說：「我們已知15人死亡、560人受傷、400人仍下落不明，並且至少1萬個簡陋住所付之一炬，也就是說，至少4萬5000人沒了棲身之處，我們現在為他們尋覓臨時的避難所。」

聯合國國際移民組織（IOM）表示，已承諾斥資100 萬美元投入救災，但另急需2000萬美元以因應迫切需求。

國際移民組織發言人威爾斯（Angela Wells）表示，這起大火造成「慘重損失」，國際移民組織在難民營裡設置當地規模最大的醫療站也被全部燒毀。

她說：「火勢已逐漸平息，但是在此之前，難民營裡的基本維生設施、簡陋住所，以及數以萬計難民的個人物品全燒光，仍不清楚起火原因與確切傷亡數據。」

祝融肆虐的災情尚未平復，即將來臨的雨季恐怕使洛興雅難民的處境更雪上加霜。

威爾斯表示：「由於即將進入雨季，展開重建非常緊要，國際移民組織將持續幫助災民，重建耐用的房舍、緊急廁所與重要的衛生設施。」

移民 聯合國 緬甸

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