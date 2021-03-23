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向醫療人員致敬 班克西畫作拍賣捐英國民保健署

中央社／倫敦23日綜合外電報導
英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）的作品「扭轉情勢者」（GameChanger）將拍賣。Getty Images
英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）的作品「扭轉情勢者」（GameChanger）將拍賣。Getty Images

英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）一幅作品今天將拍賣，可望募得數百萬英鎊捐給英國國營的國民保健署（National Health Service）工作人員。

班克西這幅作品名為「扭轉情勢者」（Game Changer），去年5月底全球首波疫情危機期間，首次出現在英格蘭南部海邊的南安普敦綜合醫院（Southampton General Hospital ）。

這幅黑白畫作上可以看到，一名小男孩手上拿著一個配戴口罩和帽子的護理師娃娃，而蜘蛛人和蝙蝠俠公仔被丟在一旁的字紙簍中。

這位神秘藝術家還不忘附上寫給醫院工作人員的字條：「謝謝你們所做的一切。希望這幅畫能稍稍照亮這個地方，雖然它只有黑色和白色。」

佳士得（ Christie's）預估拍賣金額介於250萬至350萬英鎊（約344.8萬至482.7萬美元）間。拍賣所得將捐給國民保健署作為慈善用途，複製品則將繼續懸掛在南安普敦綜合醫院。

南安普敦醫院慈善基金會（Southampton Hospitals Charity）本月稍早分享的影片中，醫院工作人員感謝班克西，並分享他們對於這件作品的感受。

南安普敦綜合醫院急症部門資深護理師葛尼（Steph Gurney）表示，這幅作品的出現「令人震驚和訝異」，「這樣一位世界知名的藝術家想要把作品捐給我們醫院意義重大」。

班克西 拍賣 英國

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