美中阿拉斯加互嗆後再度交鋒 各懷鬼胎

2015年，時任美國國務卿柯瑞（左）在巴黎近郊勒布爾熱「聯合國氣候變化大會」場邊，與中國氣候變遷事務特別代表解振華（右）交談。美聯社

美國氣候特使柯瑞 和中國 氣候變化事務特別代表解振華23日將參加一場關於氣候變遷的視訊會議，這是美中上周在阿拉斯加州針鋒相對以來，雙方高層首次同時出席會議。拜登 政府和中國多方面競爭但在氣候問題合作策略是否可行，將有初步結果。

這場「氣候變遷部長級會議」由中國主辦，歐洲、加拿大等數十國部長與會。會議形式是2017年川普政府退出巴黎氣候協定後，由大陸、歐盟、加拿大共同制定，參加者都是主要碳排放國。

消息人士說，柯瑞決定參加這場會議，目的是顯示美國已重回氣候問題談判桌。拜登就任以來，柯瑞和解振華已私下多次溝通，協商建立有關氣候問題的溝通機制，而23日的會議是兩人首次參加正式會議。

華爾街日報報導，美國政壇要求拜登堅守競選承諾，對中國保持強硬。共和黨國會議員和國安體系鷹派擔心，中國可能利用柯瑞與氣候談判分化拜登政府。

今年1月，共和黨聯邦參議員羅姆尼在國會任命聽證會上，告訴國務卿被提名人布林肯：「希望你永遠不會為了取得氣候議題上的優勢好讓柯瑞大肆宣傳，而在對中策略上讓步。」當時布林肯用力搖頭表示同意。

環保團體綠色和平駐北京資深政策顧問李碩說，中國決策者同樣擔心，美國將藉由氣候方面的合作，換取中國在其他方面讓步。

柯瑞曾在1月的記者會上說，美國在氣候議題上與中國合作「是非常重要的特例」，不會拿其他方面來交換。知情人士說，柯瑞所作所為都與國安團隊協調過。

美國和中國都曾展現出，想在11月聯合國氣候會議前設定宏大目標的企圖心。拜登料將在4月22日全球環境峰會前宣布新設定的氣候目標。中國官方則提議在峰會場邊舉辦國家主席習近平與拜登的視訊會議。