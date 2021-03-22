遭指是戰狼 中駐法使館反擊：因法國「瘋狗」太多了

中國與法國近日因台灣問題掀起一場激烈的罵戰。圖為中國駐法國大使盧沙野。（取自大陸駐法國大使館官網）

為阻止法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）訪台，中國 駐法使館「戰狼」近日群起出擊，但也引發法國各界的批評。為此，中國駐法國使館發布新聞稿稱，「那是因為『瘋狗』太多太凶」。新聞稿甚至表示，「（中國）對外來的攻擊忍氣吞聲、息事寧人。這樣的時代已經一去不復返了！」

為阻止李察訪台，中國駐法國大使盧沙野早前曾致函李察，要求他取消訪台。法國媒體之後報導稱，盧沙野的這封信，措辭「尖酸刻薄」。

這逼使中國駐法國使館16日公布這封信的全文，並表示「稍有國際關係常識的人均可看出，中方信函是維護一個中國原則的正義之舉，措辭有理有據，語氣平和堅定，哪來的『尖酸刻薄』？」

但之後針對李察訪台一事，法國外交部發言人表示，不會干預李察的活動。法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）在推特 上對此叫好，並對中國駐法使館說：「給你和你的妖魔們一個大大的吻」。

中國使館不甘示弱地在其官方推特貼出波恩達茲這篇推文，並稱其為「流氓」（petite frappe），引發法國各界批評，不少人紛紛在推特上力挺波恩達茲，並譴責中國使館。

面對法國各界群起圍攻，中國駐法國大使館當地時間週日在官網又發布一篇題為「關於言論自由的民主討論」的長篇新聞稿回擊，指「本次輿論風波是由中國使館一封勸阻法國參議員訪問台灣的信件被媒體披露引起的。」

新聞稿指，波恩達茲那條推文「純粹是挑釁」，「言論自由是平等的。他有挑釁中國使館的自由，我們也有回擊他的自由。」

對於法國輿論批評以「petite frappe」稱波恩達茲是汙辱人，中國駐法使館辯稱，「這是蔑視，而非侮辱」。新聞稿甚至還扯上美國 總統拜登表示，「美國總統用『殺手』一詞攻擊別國國家元首，怎麽也沒見這裡『正義』的媒體、學者批評指責呀？」

面對外界指責中國當前的「戰狼外交」，這篇將近1500字的新聞稿表示，「如果真有『戰狼』的話，那是因為『瘋狗』太多太凶，包括一些披著學術和媒體外衣的『瘋狗』對中國瘋狂撕咬」。

新聞稿並稱，「（中國）對外來的攻擊忍氣吞聲、息事寧人。這樣的時代已經一去不復返了」；「對待朋友，我們滿腔熱情；對待惡人，我們也有鬥爭之道」。

對於中國駐法國使館與法國各界這場罵戰，環球時報總編輯胡錫進22日也加入戰局。他表示，「中國駐法大使館這句『流氓』說的太準確了」。

胡錫進還教訓法國說，「他們以為今天還是100年前嗎？請他們多一些自尊吧，不要羞辱了中國人長期欣賞並懷有敬意的法國文明。」