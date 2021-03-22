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中俄釋聯手抗美構想：擺脫美元結算

記者林宸誼／綜合報導
中國國務委員兼外交部長王毅（右）2018年出席金磚國家外長正式會晤期間會見俄羅斯外長拉夫羅夫（左）。（取材自中國外交部官網）
中國國務委員兼外交部長王毅（右）2018年出席金磚國家外長正式會晤期間會見俄羅斯外長拉夫羅夫（左）。（取材自中國外交部官網）

中美高層戰略對話結束後，俄羅斯外長拉夫羅夫應大陸國務委員兼外長王毅邀請，於22日起一連兩日訪問中國大陸，拉夫羅夫在啟程前接受陸媒訪問時形容，中國大陸是真正的志同道合者和戰略夥伴，並倡聯手應對西方制裁，包括增強科技產業自主創新，推進以本地貨幣結算、擺脫由西方控制的國際支付體系。

觀察者網報導，剛結束的中美高層會談氣氛欠佳，沒達成實質結果；中方緊接與俄羅斯會晤，頗有釋放聯手抗美訊號之意。

拉夫羅夫表示，國際局勢正在發生非常深刻的變化，新的經濟增長中心、金融力量和政治影響中心正在加強，但以美國為首的一些西方國家正試圖阻止這些客觀趨勢，不惜一切代價保住自己在全球經濟和國際政治中的支配地位，將自己的意志和要求強加別國。

拉夫羅夫指出，俄中正聯合推動建設性議程，希望構建公正、民主、穩定的國際治理體系，並依靠各國及一體化組織之間開展廣泛的協作。

為應對美國等西方國家制裁，拉夫羅夫倡議，中俄應強化在聯合國框架下就「立即結束單邊強制措施」合作，透過增強科技產業自主創新，推進以本地貨幣結算，擺脫由西方控制的國際支付體系。

拉夫羅夫形容，中俄關係處於歷史上最好時期，形容中國大陸是真正的戰略夥伴和志同道合者，雙方互相信任和尊重對話，應該為其他國家樹立榜樣。

拉夫羅夫還表示，今年是「中俄睦鄰友好合作條約」簽署20周年，雙方已商定將條約延期，還會共同舉行慶祝活動。

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