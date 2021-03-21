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土耳其疫情飆升 民眾關注是否恢復防疫限制

中央社／卡拉21日專電

土耳其新冠肺炎累計病例和死亡數於21日分別突破300萬例、3萬例大關。因疫情持續升高，22日內閣會議後，總統艾爾段是否宣布恢復3月剛解除的防疫限制，廣受關注。

衛生部21日晚間公布疫情通報顯示，過去24小時新增俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）2萬又428例、102例病疫，累計301萬3122例、3萬又61例死亡。

土耳其疫情持續升高，單日病例數已連續4天破2萬例；單日死亡數連續7天走升，21日更突破100例。土耳其上一次出現單日逾100例病故是2月8日。

3月起防疫解禁後，土耳其新冠肺炎病例數再度攀升。公衛專家日前警告，這可能是出現「第3波疫情」的癥兆。土耳其胸腔科學會（Turkish Thoracic Society）也警告，可能會出現新一波疫情。

儘管病例攀升，當局15日於內閣會議後仍決定繼續「恢復正常」，但也強調將會緊盯疫情趨勢。總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）當時警告，如果民眾不遵守防疫規定，將無可避免地必須恢復限制。

艾爾段將於22日內閣會議後更新防疫措施，民眾關注是否繼續「正常化」或將恢復禁令。

根據衛生部疫情通報，13至19日期間，人口最多的伊斯坦堡省每10萬人一週確診數自前一週的178例飆升至251例；同期安卡拉省這個數字從68例增至107例，伊茲米爾省（Izmir）從78例增至111例。疫情居高不下的黑海地區，薩姆森省（Samsun）來到每10萬人週確診508例，居全國之冠。

土耳其依感染率和疫苗接種進度將各省區分為低、中、高、非常高4個風險等級，3月起開始分省解除防疫限制，非常高風險以外地區的餐飲業准於上午7時至晚間7時恢復正常營業，顧客可以在店內用餐；許多省分解除持續3個月的週末宵禁令；65歲以上和20歲以下公民也准予外出。

不過解禁一週後，境內新冠肺炎病例數就開始攀升。

與此同時，1月14日展開的疫苗接種工作持續在各地進行，截至目前已有逾800萬人接種中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）生產的CoronaVac 疫苗首劑、逾500萬人完成兩劑施打。

土耳其也採購450萬劑美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech共同研發疫苗。衛生部長克扎（Fahrettin Koca）日前宣布，這些疫苗將於3月底前到貨。

疫情 疫苗 防疫

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