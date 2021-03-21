Tiffany傳奇珠寶設計師柏瑞蒂 80歲辭世

珠寶設計師艾爾莎·柏瑞蒂(左)攝於1970年。(美聯社)

著名的珠寶設計師艾爾莎·柏瑞蒂(Elsa Peretti)傳出於3月18日於西班牙過世，享壽80歲。她曾為美國珠寶商Tiffany & Co設計逾30個系列的珠寶，有機而圓潤的線條深具代表性，被大英博物館 、波士頓美術館等世界知名博物館典藏，是此世代最重要的設計師之一。去年，她以歐洲人骨教堂為靈感而創作出的經典Bone Cuff手環歡慶問世50周年，除了推出彩色限量紀念版，也被好萊塢知名導演選中於電影「神力女超人」中作為女主角配戴的珠寶，用以表現女性的力量。

柏瑞蒂曾言：「我總是對技術細節及感受很有興趣：每件珠寶都應既迷人且又可輕鬆舒適地配戴。」義大利 出身的她早年出道為時尚模特兒，後來在1969年開始嘗試珠寶設計，以純銀鑄造的花瓶吊墜一推出就造成轟動。在70年代身為Studio 54俱樂部常客的她與普普藝術大師安迪沃荷等人成為好友，並開始為Tiffany & Co設計珠寶，展開一段至今仍令人津津樂道的合作關係。

除了流暢符合人工學的輪廓、完美貼合配戴者手腕成為和諧整體的Bone Cuff，Open Heart系列心型圖騰、Bean彎彎的扁豆子、Mesh金屬織網系列作品等也是她為Tiffany創作的經典之一。女星蘇菲亞羅蘭、麗莎明妮莉(Liza Minnelli)等都是忠實粉絲，新一代的巨星安潔莉納裘莉 、瑪格羅比、娜歐蜜華茲(Naomi Watts)等人也都曾配戴柏瑞蒂的珠寶作品出席各種公開場合，甚至登上紅毯。