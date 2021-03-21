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Tiffany傳奇珠寶設計師柏瑞蒂 80歲辭世

記者孫曼／即時報導
珠寶設計師艾爾莎·柏瑞蒂(左)攝於1970年。(美聯社)
珠寶設計師艾爾莎·柏瑞蒂(左)攝於1970年。(美聯社)

著名的珠寶設計師艾爾莎·柏瑞蒂(Elsa Peretti)傳出於3月18日於西班牙過世，享壽80歲。她曾為美國珠寶商Tiffany & Co設計逾30個系列的珠寶，有機而圓潤的線條深具代表性，被大英博物館、波士頓美術館等世界知名博物館典藏，是此世代最重要的設計師之一。去年，她以歐洲人骨教堂為靈感而創作出的經典Bone Cuff手環歡慶問世50周年，除了推出彩色限量紀念版，也被好萊塢知名導演選中於電影「神力女超人」中作為女主角配戴的珠寶，用以表現女性的力量。

柏瑞蒂曾言：「我總是對技術細節及感受很有興趣：每件珠寶都應既迷人且又可輕鬆舒適地配戴。」義大利出身的她早年出道為時尚模特兒，後來在1969年開始嘗試珠寶設計，以純銀鑄造的花瓶吊墜一推出就造成轟動。在70年代身為Studio 54俱樂部常客的她與普普藝術大師安迪沃荷等人成為好友，並開始為Tiffany & Co設計珠寶，展開一段至今仍令人津津樂道的合作關係。

除了流暢符合人工學的輪廓、完美貼合配戴者手腕成為和諧整體的Bone Cuff，Open Heart系列心型圖騰、Bean彎彎的扁豆子、Mesh金屬織網系列作品等也是她為Tiffany創作的經典之一。女星蘇菲亞羅蘭、麗莎明妮莉(Liza Minnelli)等都是忠實粉絲，新一代的巨星安潔莉納裘莉、瑪格羅比、娜歐蜜華茲(Naomi Watts)等人也都曾配戴柏瑞蒂的珠寶作品出席各種公開場合，甚至登上紅毯。

Tiffany Elsa Peretti Bone Cuff 手環（左手，18K...
Tiffany Elsa Peretti Bone Cuff 手環（左手，18K金）。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.於2020年推出Elsa Peretti Bone C...
Tiffany & Co.於2020年推出Elsa Peretti Bone Cuff手環50周年限定版。圖／Tiffany & Co.提供
傳奇珠寶設計師柏瑞蒂(Elsa Peretti)生前所成立的慈善機機會，於IG上...
傳奇珠寶設計師柏瑞蒂(Elsa Peretti)生前所成立的慈善機機會，於IG上宣布設計師過世的消息。圖／取自IG @elsaperettiofficial
Tiffany & Co.於2020年推出Elsa Peretti Bone C...
Tiffany & Co.於2020年推出Elsa Peretti Bone Cuff手環50周年限定版。圖／Tiffany & Co.提供
（由上而下）Tiffany Elsa Peretti系列Open Heart 1...
（由上而下）Tiffany Elsa Peretti系列Open Heart 18K金項鍊；Color by the Yard 18K金紅寶石項鍊。圖／Tiffany提供
由上至下：Tiffany Elsa Peretti系列Diamonds by t...
由上至下：Tiffany Elsa Peretti系列Diamonds by the Yard 18K玫瑰金鑽石項鍊；18K金鑽石項鍊；鉑金鑽石項鍊；Color by the Yard 18K金紅寶石項鍊。圖／Tiffany提供
蓋兒加朵於電影「神力女超人1984」中配戴Tiffany Elsa Perett...
蓋兒加朵於電影「神力女超人1984」中配戴Tiffany Elsa Peretti Bone Cuff手環。圖／Tiffany提供

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