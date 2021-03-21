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印度大壺節逾億人將與會 衛生部憂疫情急升溫

中央社新德里21日綜合外電報導
印度教慶典「大壺節」集聚大批信徒。(美聯社)
印度教慶典「大壺節」集聚大批信徒。(美聯社)

印度衛生部今天警告，集聚大批信徒的印度教慶典「大壺節」（Kumbh Mela）可能使2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增。目前印度新增病例已來到近4個月最高。

大壺節每12年慶祝4次，由4個地點輪流舉行，今年由恆河畔聖城哈里德瓦（Haridwar）舉辦為期數週的慶典。

路透社報導，衛生部表示，目前慶典周邊區域每天有多達40人確診。

慶典主辦單位曾說，預料哈里德瓦將迎來超過1億5000萬名訪客。許多印度教徒相信在這段時間於恆河中沐浴，可以洗去罪愆、從生死輪迴中解脫。

衛生部致函哈里德瓦所在的北阿坎德省（Uttarakhand）省政府表示，由於預期前往朝聖的人數龐大，每天在哈里德瓦篩檢5萬5000人是不夠的，而且病例已在增加中。

衛生部引述上述信函發布聲明：「由於預期大壺節期間到訪人數眾多，這種陽性率可能快速演變成病例激增的局面。」

「目前印度已有超過12省近幾週病例大增，預料大壺節期間會拜訪哈里德瓦的信眾中，可能也有人來自上述省分。」

北阿坎德省政府表示，除了遵照聯邦政府制定的規範，省政府已強制要求信眾佩戴口罩，並將免費分送數以百萬計的口罩，以及持續消毒公共區域。

印度過去24小時內新增4萬3846起新型冠狀病毒病例，最富庶的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）再度占了其中的6成左右。衛生部數據並顯示，又有197人染疫病故，為兩個多月以來最多，累計死亡人數15萬9755人。

印度新增病例在去年9月以每天近10萬例達到高峰，隨後穩定下滑至上月底為止。

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