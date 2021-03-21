陪伴乘客56年 日本新幹線上公共電話將走入歷史

日本JR公司決定，將在6月底前，全數拆除新幹線列車內陪伴乘客56年的公共電話。(Getty Images)

隨著日本 行動電話普及率愈來愈高，及在所有行駛區間都能順暢通話，營運日本新幹線的5家JR公司決定，將在今年6月底前，全數拆除新幹線列車內陪伴乘客56年的公共電話。

日本放送協會（NHK）報導，提供新幹線列車內公共電話服務的NTT Communications公司表示，第一台新幹線公共電話是在56年前的1965年，設置在東海道新幹線列車內。

新幹線公共電話就算列車行經隧道也不受影響，一直以來供乘客商務或緊急連絡時使用，直到現在日本所有新幹線列車內都有設置。

不過，隨著行動電話普及率愈來愈高，及到2020年12月時，日本行動電話已可以在新幹線行駛的所有區間正常通話（包括隧道內），讓使用列車內公共電話的乘客大幅減少。

因此，在全日本營運新幹線的5家JR公司（JR北海道、JR東日本、JR東海、JR西日本、JR九州）決定，到今年6月底前，將依序拆除列車內公共電話。

另外，在新幹線車廂內提供文字新聞訊息的服務，目前除了JR西日本公司外，各JR公司也都因為行動電話普及的關係，決定修正相關服務內容。