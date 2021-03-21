德國疫情不樂觀 政府考慮強制隔離篩檢返國人士

德國政府正在考慮要求所有返國人士接受隔離和強制篩檢。(美聯社)

德國 政府正在考慮要求所有返國人士接受隔離和強制篩檢2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。目前德國的感染率已超越當局認為醫院能承擔的極限。

上述最新提案包含在路透社所見的計畫草案中。明天全國和地方領袖決定下一輪防疫 措施時，將討論上述提案。

法新社今天也取得德國政府備忘錄，並指總理梅克爾（Angela Merkel）明天與區域領袖會面時，會以這份備忘錄為會議基礎。

備忘錄內容顯示，在德國對抗第3波疫情 之際，數個邦打算把防疫限制令延長實施至4月。

備忘錄指出，「COVID-19變種病毒加速」提升感染率；由於目前感染率偏高，防疫限制措施將延長實施至4月，確切日期仍未定。

梅克爾在本月初的領袖會議曾警告，更具傳染力的變種病毒出現，代表會更難控制疫情。當時梅克爾雖然反對，會議結果仍同意審慎鬆綁防疫措施。

根據德國負責疾病管制及預防工作的羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute），德國一周內每10萬人口的病例數今天來到103.9例，高於加護病房無法負荷的100例門檻。

德國人民正在經歷第4個月的封城，民眾對於封鎖措施愈來愈覺得疲乏。但上述疫情數字代表邦總理們可能被迫依據3月2日同意的「緊急煞車」措施，推翻開放部分商家的做法。