防變異病毒 英國防大臣籲暑假海外旅遊再等等

圖為英國演員史蒂芬佛萊(左)在西敏寺接受疫苗施打。(美聯社)

英國 國防大臣華勒斯今天表示，民眾現在預訂今年夏天海外旅遊行程恐怕太早，英國必須防止出現民眾度假返國卻帶回2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變異病毒的情況。

英國目前有五成的成年人已接種至少一劑COVID-19 疫苗 ，遠遠領先其他大型經濟體，以及其他鄰近的歐洲國家，這些國家疫苗施打情況混亂、進度緩慢。

華勒斯（Ben Wallace）說，英國應該防止度假返國民眾帶回危險的變異病毒，而白費了疫苗接種計畫。

華勒斯告訴英國天空新聞網（Sky News）：「我們若魯莽行事，而輸入會造成風險的新變異病毒，人們會怎麼說？我們有良好的行進方向，我們成功在望，我想我們要確定我們能不計代價保住成果。」

目前英國禁止海外渡假。根據英國政府4階段防疫 藍圖，最早可以在5月17日恢復海外渡假，不過時間可能會更晚。

華勒斯另外接受英國廣播公司（BBC）電視訪問時表示：「我還沒訂我的度假行程。現在可能還太早。」

根據4階段防疫計畫，一個工作小組預計在4月針對海外旅遊向政府報告。華勒斯表示，英國民眾至少要聽聽工作小組的建議。

華勒斯告訴天空新聞網：「我們不能對英國以外地區的情況置若罔聞。倘若你看看歐洲，會發現感染病例攀升。」