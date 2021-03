女兒支持伊斯坦堡公約 厄多安卻宣布退出

土耳其退出預防家暴等針對女性暴力的「伊斯坦堡公約」,引發怒火,總統厄多安次女蘇梅耶主持的婦團也力挺公約。(美聯社)

土耳其退出預防家暴 等針對女性暴力的「伊斯坦堡公約」,引發怒火,總統厄多安次女蘇梅耶主持的婦團也力挺公約。事件反映土耳其社會在世俗主義與伊斯蘭主義間的長期糾結。

「伊斯坦堡公約」(Istanbul Convention)正式名稱為「歐洲理事會女性暴力與家庭暴力防治公約」(Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence),2011年在伊斯坦堡通過,要求簽署國政府立法防治針對女性的暴力和家庭暴力。

土耳其為此一公約首波簽署國,於2014年生效。官方公報於當地時間20日凌晨刊載退出公約的厄多安(Recep Tayyip Erdogan)總統令,但未說明理由。

針對女性的暴力日增,就在各界探討該如何加以遏制之際,執政的正義發展黨(AKP)去年就表示,政府正在考慮退出公約,引發婦團在伊斯坦堡和其他城巿進行抗議。

然而,包括宗教團體在內的反對公約保守派人士堅稱,公約鼓勵離婚、破壞家庭團結,而且同性戀、雙性戀、跨性別者(LGBT)社群 也引用公約的平權理念爭取社會認同。

家庭、勞工和社會服務部長塞爾丘克(Zehra Zumrut Selcuk)20日推文強調,國內法制,尤其是憲法,就足已保障女權。

親政府且具影響力的婦團「女性與民主協會」(Kadin ve Demokrasi Dernegi)則支持伊斯坦堡公約。令人矚目的是,這個協會副會長蘇梅耶(Sumeyye Erdogan Bayraktar)為厄多安次女。

女性與民主協會下午推文稱:「伊斯坦堡公約是對抗針對女性暴力的重要倡議,此一目的現在卻無法繼續下去,並已造成社會緊張。」

婦團已宣布傍晚將在第一大城伊斯坦堡、首都安卡拉和第3大城伊茲米爾(Izmir)分別展開抗議。

世俗主義色彩濃厚的主要反對黨共和人民黨(CHP)批評退出公約的作法。CHP負責人權事務的副主席高克辛(Gokce Gokcen)推文稱,退出公約代表「婦女淪為次等公民,讓她們蒙受殺身之禍」。

殺女在土耳其至今仍是個嚴重問題。土耳其的保守派政府自2009年起一度不再公布婦女遭到謀殺的數字。在婦團奔走下,司法部才又定期公布,不過數字與她們的統計存在落差。

伊斯坦堡的婦女平台「我們要阻止殺女」(Kadin Cinayetlerini Durduracagiz)統計,土耳其2020年有300名婦女遭到殺害。世界衛生組織(WHO)的數據顯示,38%土耳其婦女曾遭伴侶暴力相向,比例高於歐洲國家的約25%。

厄多安本月初曾宣布展開一系列司法改革,矢言加強言論和結社自由,以及獲得公平審判的權利,以期能夠更符合歐洲聯盟的人權標準。

厄多安20日退出伊斯坦堡公約之舉已令司法改革和推進人權的倡議遭到物議。

土耳其1987年申請加入歐盟 ,1999年成為候選國,2005年開始入盟談判。但是包括歐盟國家對土耳其人權紀錄引以為憂等諸多因素,導致入盟談判事實上呈現停滯。