土耳其退出伊斯坦堡公約 引爆女性怒火

土耳其婦女抗議政府退出預防家暴等針對女性暴力的「伊斯坦堡公約」。(美聯社)

土耳其婦女昨天傍晚群集安卡拉巿中心,抗議政府退出預防家暴 等針對女性暴力的「伊斯坦堡公約」。婦女們高喊「沒有平等,就不會有正義」,要求當局收回成命。

20日傍晚安卡拉飄著雨,氣溫約攝氏10度。以女性為主的數以百計抗議民眾手持「伊斯坦堡公約長存」、「政治謀殺女人」等標語的海報,群集巿中心坎卡雅區(Cankaya)政府大樓外,高呼「塔伊普(總統厄多安的名字),女人來了」、「女性萬歲,團結」、「女性、生命、自由」等口號。

官方公報於當天凌晨刊載退出「伊斯坦堡公約」(Istanbul Convention)的厄多安(Recep Tayyip Erdogan)總統令,引爆女性怒火。首都安卡拉之外,婦女團體也在第一大城伊斯坦堡、第三大城伊茲米爾(Izmir)等地展開抗爭。

27歲的杜爾(Ezgi Dilan Dur)身材高挑、長髮披肩,在示威現場相當顯眼。「只有女人才能夠保護彼此,我們只有團結一途」,杜爾告訴中央社記者:「我為什麼會在這裡?來到這裡的許多人試著一塊去克服生命中面臨的困境。」

她說:「我也經歷過男性暴力,國家沒有保護我們,未來也不會。」

「伊斯坦堡公約」正式名稱為「歐洲理事會女性暴力與家庭暴力防治公約」(Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence),2011年在伊斯坦堡通過,要求簽署國政府立法防治針對女性的暴力,包括家庭暴力。

土耳其是伊斯坦堡公約首波簽署國,於2014年生效,在保障人權和促進兩性平權上極具象徵意義。

然而,包括宗教團體在內的保守派堅稱,公約鼓勵離婚、破壞家庭和諧,而且同性戀、雙性戀、跨性別者(LGBT)社群 也引用公約的平權理念爭取社會認同。他們主張退出公約,獲厄多安於20日正面回應。

天空飄落的雨水無法澆熄女性怒火,安卡拉示威群眾一度與警方推擠。她們用呼口號、唱歌、原地彈跳等方式宣洩不滿。訴求也獲得一些年輕男性支持,加入抗議行列。

主辦單位安卡拉女性平台(Ankala Kadin Platformu)的阿斯蘭(Fatma Kilic Arslan)宣讀聲明說:「他們仇視伊斯坦堡公約。性別平等這種事,他們連聽都不想聽。」

她表示:「國家不想改變不平等,他們想讓女性受男性宰制。他們聲稱正義將會降臨,但是沒有平等,就不會有正義。」

伊斯坦堡公約引發的論戰也反映土耳其社會糾結在世俗主義與伊斯蘭主義間的長期拉扯。首都罕見的示威展現了這個伊斯蘭國家女性剛強的力道。活動雖然和平收場,但婦女團體警告,在此一議題上絕不善罷甘休。