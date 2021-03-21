北韓與大馬斷交撤使館 韓媒：怕規避制裁管道暴露

圖為北韓駐馬來西亞大使館。路透

北韓 19日宣布與馬來西亞斷交，使館相關人員今天在馬來西亞政府要求下全數撤離；南韓媒體指出，北韓之所以大動作與馬來西亞斷交，是擔心在東南亞進行規避國際制裁的管道暴露。

北韓外交部19日透過國家通訊社「北韓中央通信社（KCNA）」發布聲明，以不滿馬來西亞將「無辜的北韓公民」引渡至美國 為由，宣布與馬國斷絕外交關係；馬國外交部當日回應譴責平壤 這項決定有違相互尊重精神，並要求北韓駐馬大使館人員48小時內離境。

韓媒引述馬來西亞當地媒體報導，今天下午約有30多名使館人員、家眷等搭乘遊覽車撤出使館，並搭乘飛往上海的班機離境。不過，北韓現因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴格管制邊境出入，這些人員是否會立刻返回平壤還是未知數。

北韓駐馬代理大使金有成（譯音）今天撤離使館前也發表聲明，稱這次事件是美國為構陷北韓的陰謀，而馬來西亞政府盲目地支持美國，將無辜的北韓人民引渡至美國，將馬國與北韓的關係破壞殆盡，「馬來西亞政府將承受這次事件帶來的後果」。

北韓所稱「無辜北韓公民」為一名已在馬國居住10年的男子文哲明（Mun Chol Myong），他遭美國聯邦調查局（FBI）指控涉嫌向北韓供應禁運品，並透過公司洗錢，他在馬來西亞最高法院敗訴，將被引渡至美國。

南韓中央日報引述前情報人員說法指出，北韓利用在馬來西亞設立空頭公司等方式鑽漏洞規避制裁，除提供禁運物品、洗錢，也藉此蒐集南韓相關情報，文哲明就是其中一員；而這次文哲明被引渡，北韓當局擔心在東南亞一帶規避制裁管道可能因此暴露，才強行與馬來西亞斷交。

報導推測，今天撤離使館的30多人中，很有可能包括在馬國從事相關活動的人員。

北韓與馬來西亞於1973年建交，但在北韓領導人金正恩同父異母的哥哥金正男2017年於吉隆坡第2國際機場遇刺身亡後，馬國駐平壤大使館便暫停營運至今，兩國關係也急遽惡化。