日本爭取台積電設研發中心 盼振興半導體業

東京當局爭取台積電赴日投資，期盼振興半導體產業。 路透

台積電 2月宣布將在日本 成立研發中心時，日本晶片 相關產業大感振奮；日經新聞報導，說服台積電赴日投資的過程相當曲折，也凸顯日本半導體產業的困境。

1980和1990年代，NEC、東芝和日立一度引領全球晶片業，但局勢在2000年代出現變化；隨著晶片的設計和製造分家，台積電等晶圓代工業者開始崛起。

高通等大型晶片把資源傾注在研發領域，把製造的部分委外代工，日本的瑞薩（Renesas）等業者也跟隨這個趨勢；十年前，日本的晶圓廠已從22座減少至九座；這樣的轉變，讓日本失去先進製程的優勢，且難以扭轉局勢。

不僅如此，日本也擔心相關領域難以維持競爭力，例如晶片製造設備和材料；日本國內晶片產業大不如前，政府別無選擇，只能低頭求助外國晶片製造商。

日本經產省2019年起開始與台積電、英特爾等公司接觸，目標是建立擁有「上游製程」的晶片廠，包括晶圓的積體電路成型，但這個遠大的目標迄今仍未實現；日本把希望寄託在台積電身上，然而，半導體捲入美國前總統川普發動的美中貿易戰，在美國的強力促請下，台積電去年5月決定在美國亞歷桑納設廠。

日本當局並未放棄，去年7月再次與台積電洽商，並表示願意接受組裝或封裝等「下游製程」的晶片廠，或者研發中心。去年，台積電管理團隊承諾「近期內，在業務範圍內與日方達成協議」；最終，台積電決定投資1.71億美元在日本建立研發中心。

台積電在日本的投資規模，遠低於在美國的35億美元建廠計畫，但日本經濟產業大臣梶山弘志仍寄予厚望；他說：「我們希望在日本再次打造半導體供應鏈。」

日本晶片設備製造業的高管坦言，華府和英特爾都低估台積電及荷蘭的艾司摩爾，讓這兩家公司在過去幾年拉開了技術的領先優勢，「目前已達英特爾無法趕上的水準」。

日經報導指出，日本放下昔日晶片龍頭的驕傲，迎來台積電，希望復興半導體產業，但這個目標能否實現，有待時間考驗。