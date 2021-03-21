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緬甸抗議再添1亡魂 軍方堅不妥協

中央社 / 仰光21日綜合外電報導
圖為3月19日在仰光遭軍方鎮壓受傷的示威者。 路透資料照片
圖為3月19日在仰光遭軍方鎮壓受傷的示威者。 路透資料照片

儘管死於緬甸維安部隊之手的人數愈來愈多，示威者今天仍繼續不屈不撓地對抗軍人統治。軍政府似乎也決心抵抗逐漸強化的外來壓力，不肯妥協。

路透社報導，緬甸中部摩尼瓦鎮（Monywa）一名醫師表示，當地警方朝設置路障的人群開槍，造成1死數傷。還有社區團體透過臉書（Facebook）呼籲捐血。

緬甸人民經歷10年民主嘗試後，下定決心拒絕重返軍事統治，但暴力情勢迫使人們尋找新的抵抗方法。

根據一份依社群媒體貼文所做的統計，自昨晚到今晨，緬甸全國有近20處舉行燭光抗議活動，包括主要城市仰光（Yangon）、北部克欽邦（Kachin State）的小型社區，到最南端的維多利亞角（Kawthaung）等。

密希瑪新聞社（Mizzima News）公布的影片顯示，第2大城瓦城（Mandalay）有數百人在日出前舉行「破曉抗議」，許多醫護人員身穿白袍參加。

一些地方有佛教僧侶手持蠟燭參加抗議，還有人用蠟燭排出3指抗爭手勢。

摩尼瓦鎮居民今天上街抗議時，遭到警方開槍。現場影片顯示，一名男子頭部中彈，又傳出數聲槍響，人們隨後放聲大叫「狙擊手、狙擊手」。

記者未能聯繫上軍政府發言人要求置評，但發言人曾說，維安人員只有必要時才會動武。

根據維權團體緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）統計，若加上最新死亡人數，緬甸政變後至少已有248死。

軍方則說有兩名員警在抗議期間死亡。

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