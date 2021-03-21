北韓與馬來西亞斷交 外交官降旗離開吉隆坡

圖為北韓駐馬來西亞大使館。路透

北韓 不滿馬來西亞將本國公民引渡到美國 而宣布和馬國斷絕外交關係後，北韓駐馬來西亞外交官今天降下國旗、關閉大使館 ，準備搭機回國。

平壤19日宣布斷交這項令人震驚的舉動，並批評馬來西亞17日引渡一名北韓男子赴美是「盲目屈從」美國壓力所犯「不可饒恕的罪行」。

馬來西亞最高法院3日裁決，將北韓男子文哲明引渡到美國，面對洗錢罪名指控。他被控違反制裁規定向北韓出口違禁品。

在北韓宣布與馬來西亞斷交後，馬國要求北韓外交人員在48小時內離境。

北韓大使館是位於吉隆坡高檔地區的一棟大房子，使館人員今天將國旗和牌匾取下，並把使館大門鎖上。

北韓臨時代辦金有松（Kim Yu Song,音譯）在離開時指控馬來西和美國站在一起，「共謀」對抗北韓，並實施「大規模敵對行為」。

金有松是北韓駐馬來西亞最資深外交官，他告訴媒體，馬來西亞政策跟著美國走，「試圖剝奪我國主權、和平生存與發展」。

金有松稍後和一些似乎是外交官及家屬的人搭巴士離開。

他們隨後來到吉隆坡機場，把一堆行李放到手推車上，到普通乘客使用的櫃台辦理登機。