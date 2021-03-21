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日相菅義偉：4月訪美進一步強化日美同盟

中央社／東京21日綜合外電報導
日本首相菅義偉(左圖)21日表示，將於4月訪美。右圖為美國總統拜登。(美聯社資料照片)
日本首相菅義偉(左圖)21日表示，將於4月訪美。右圖為美國總統拜登。(美聯社資料照片)

日本首相菅義偉今天說，面對日益複雜的安全保障環境，「沒有一個國家光靠自己就能保障和平與安全」，將透過4月上半月訪美，進一步強化日美同盟關係。

日本放送協會（NHK）報導，隨著首都圈1都3縣「緊急事態宣言」解除，位於神奈川縣橫須賀市、負責培養自衛隊幹部（自衛官）的防衛大學校（National Defense Academy of Japan）今天舉行畢業典禮。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，為了防疫，今年畢業典禮跟去年一樣縮小規模，並未邀請畢業生家長參與，只有少數接受畢業證書授與的學生代表參加。

菅義偉出席訓示時說，在疫情長期影響下，對各位畢業生無法跟家長等人在場共同慶祝，他感到十分遺憾及抱歉。

他說，30年前舊蘇聯解體，讓當年的安全保障環境產生激烈變化；30年後的現在，出現了前所未有的課題與威脅，也讓自衛隊被賦予新任務。

菅義偉說，面對日益複雜的安全保障環境，沒有一個國家可以單靠自己保障和平與安全，「跟同盟國及友好國的合作不可或缺」。

他說，將藉由4月訪美時深化與美國總統拜登的個人信賴關係，他已下定決心將確實地進一步強化日美同盟關係。

菅義偉 日本 疫情

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