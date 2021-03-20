我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨爆雇人頭攪局 助同黨贏佛州議員選舉

1萬200元失業福利免稅 國稅局擬自動退稅

「防疫防夠了」 德國2萬人示威 英國瑞士數千人上街

編譯中心／綜合20日電
德國北部大城卡塞警方動用水柱試圖驅散示威者。（美聯社）
德國北部大城卡塞警方動用水柱試圖驅散示威者。（美聯社）

歐美各國展開疫苗接種多時，但是疫情仍未完全消退，民眾卻已經厭倦遵守防疫限制措施。歐洲多個國家20日都爆發反對防疫限制的示威遊行，德國黑森邦城市、英國倫敦、荷蘭阿姆斯特丹、芬蘭赫爾辛基等都有抗議活動，各地警方也出動逮人。

•德國 北黑森2萬人上街

黑森邦北部大城卡塞今天爆發不滿防疫限制的大規模示威，抗議者脫離獲准抗議地點流竄至市內各地後，也與反制的抗議者爆發扭打。警方則動用水柱、警棍和胡椒噴劑驅離抗議民眾。

警方表示，這起示威抗議吸引1.5萬到2萬人上街，成為今年迄今德國境內最大規模的這類示威抗議之一。還有北黑森警方發推文譴責抗議者一再攻擊緊急救護人員，「這不是和平示威抗議該有的樣貌」。

今天的示威由德國反新冠防疫措施團體「橫向思維」（Querdenker, Lateral Thinkers）運動號召發起，這項運動獲得極左翼、陰謀論信奉者、反疫苗人士以及右翼極端分子的青睞。

•英國 倫敦千人抗議33被逮

英國單日新增超過5500人確診，較前一天增加700多人，並新增96人死亡。不過，同時在倫敦有數千人上街抗議防疫封鎖措施，據報僅有少部分人戴口罩，無人保持社交距離。

中央社引述法新社報導，估計數千名民眾聚集於海德公園，展開示威。抗議群眾遊行穿越倫敦市中心後，約100人重返海德公園，並傳出肢體衝突和朝警官丟擲瓶罐事件。倫敦都會區警察局表示，傍晚逮捕33人，大部分是違反防疫規定。

•瑞士 5000人集結抗議

歐洲其他幾個城市今天也出現反對防疫限制措施的示威抗議。

在荷蘭，警方動用水柱驅離聚集在首都阿姆斯特丹博物館廣場的大約500名抗議者，他們不聽從警方要求解散非法示威抗議的命令。據當地電視新聞頻道報導，示威抗議者隨後轉往附近一條運河並遭警方圍堵，其後被送上巴士載往不同地點。

在瑞士，估計約3000至5000人在西北部城市利斯塔集結，要求終結關閉餐廳和其他場所已數個月的防疫措施。示威抗議者高舉的標語牌寫著「夠了！」「疫苗殺人」「讓愛而非恐懼指引你」等。

在芬蘭，警方估計約400名無戴口罩的人，聚集在首都赫爾辛基，抗議當局封鎖措施。據報其他城市亦有零星集會。

奧地利約1000人參加在維也納中央火車站附近舉行的示威活動；羅馬尼亞首都布加勒斯特，也有超過1000名反對接種疫苗的人上街，大部分人無戴口罩。

德國慕尼黑20日示威活動中遇到警察阻礙他們前進。（美聯社）
德國慕尼黑20日示威活動中遇到警察阻礙他們前進。（美聯社）
芬蘭警方估計約400名無戴口罩的人，20日聚集在首都赫爾辛基，抗議當局的封鎖措施...
芬蘭警方估計約400名無戴口罩的人，20日聚集在首都赫爾辛基，抗議當局的封鎖措施。（美聯社）
倫敦20日有民眾上街，反對抗疫封鎖措施。 （美聯社）
倫敦20日有民眾上街，反對抗疫封鎖措施。 （美聯社）

防疫 倫敦 疫苗

上一則

英逾半成人施打第1劑疫苗 進度名列全球前茅

下一則

洩密給中國 愛沙尼亞科學家判刑3年

延伸閱讀

英逾半成人施打第1劑疫苗 進度名列全球前茅

英逾半成人施打第1劑疫苗 進度名列全球前茅
洛縣巴沙迪那市發現首例英國新冠變種病毒

洛縣巴沙迪那市發現首例英國新冠變種病毒
挺過變種病毒 英國過半成人打疫苗 率主要經濟體之先

挺過變種病毒 英國過半成人打疫苗 率主要經濟體之先
AZ疫苗下周開打 蘇貞昌、陳時中帶頭接種

AZ疫苗下周開打 蘇貞昌、陳時中帶頭接種

熱門新聞

泰王罕見地與王后素提達（右）、貴妃席詩妮娜（左）留下排排坐同框照片。（取材自推特）

第二王后？貴妃詩妮娜「平起平坐」泰王、王后

2021-03-14 03:21
3月10日，倫敦一個報攤，報紙頭條紛紛選擇英國王室新聞。（美聯社）

哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情

2021-03-13 11:26
英國名嘴摩根。美聯社

英名嘴槓梅根 遭客訴又走人 收視戶大降 公司股價跌

2021-03-13 16:31
世界衛生組織（WHO）專家今天表示，他們可能建議2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒株蔓延的國家使用美國嬌生集團研發的疫苗。(路透)

世衛專家：變種病毒蔓延國家 擬建議使用嬌生疫苗

2021-03-17 13:50
巴基斯坦總理康恩20日確診新冠肺炎。（路透）

巴基斯坦總理 接種2天後確診

2021-03-20 09:40
英國哈利王子的妻子、薩塞克斯公爵夫人梅根被傳想選美國總統。（美聯社資料照片）

英媒：梅根想選2024美國總統 上歐普拉專訪為鋪路

2021-03-14 04:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬
兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已
環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價

環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價
談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比