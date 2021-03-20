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英逾半成人施打第1劑疫苗 進度名列全球前茅

中央社／倫敦20日綜合外電報導
英國衛生大臣韓考克20日表示，英國已經有一半的成年人至少施打一劑新冠疫苗。（Getty Images）
英國衛生大臣韓考克20日表示，英國已經有一半的成年人至少施打一劑新冠疫苗。（Getty Images）

英國衛生大臣韓考克今天表示，英國施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗達成新里程碑，境內超過半數成人已施打至少一劑疫苗，成為達成此接種水準的首個全球主要經濟體。

路透報導，韓考克（Matt Hancock）表示，超前歐洲聯盟和美國的英國疫苗施打作業，意味英國正順利邁向鬆綁封鎖措施及重啟經濟計畫。

韓考克今天告訴天空新聞網（Sky News）：「疫苗接種計畫是我們走出這場疫情大流行的途徑。」官方數據顯示，2690萬人接獲種第一劑疫苗，較前一天的2630 萬人增加。

昨天施打阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗的英國首相強生（Boris Johnson），在宣布半數成人已施打第一劑疫苗後發推文表示，「讓我們繼續努」。

但歐洲大陸爆發新一波感染仍令人更加憂心，包括德國和法國等國境內感染病例快速攀升。英國政府科學顧問今天警告指出，由於會有把新變種病毒攜入國內的風險，英國人今夏赴國外度假的可能性極低。

詢及是否擔心歐洲其他地區感染率攀升時，韓考克表示，英國必須保持警戒，但未見到從4月12日起逐步重開商店、酒吧和餐廳計畫面臨威脅。韓考克說：「沒跡象顯示我們將不能按路線圖設定般獲得進展。」

使用阿斯特捷克康和輝瑞（Pfizer）疫苗的英國疫苗施打作業，是全球最快速接種國家之一。就已接種人口所占比率而言，以色列居全球之冠，其後依序為阿拉伯聯合大公國（UAE）、智利和英國。

相較之下，美國有23%人口已接種至少一劑疫苗，不到1/10歐洲人口已接種疫苗。

英國政府先前表示，目標擺在4月中旬前讓50歲以上所有人施打至少一劑疫苗，並於7月底前讓每位成人施打至少一劑疫苗，韓考克指出，前述目標將會達成。

英國今天通報新增96人於確診感染28天內不治，較前一天的101死減少，累計染疫病故增至12萬6122例。英國境內染疫不治人數高居歐洲之冠，全球排名第5高，僅次於美國、巴西、墨西哥和印度。

此外，今天境內新增5587人確診感染，較昨天通報4802人染疫增加，累計確診增至429萬1271例。

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