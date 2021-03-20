我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Real Water鹼性離子水恐致肝炎下架 Costco有賣

韓裔兒悼按摩院員工單親媽 20小時募款160萬

世衛病毒溯源報告延後公布 調查獨立性引爭議

中央社布魯塞爾20日專電
領導調查病毒源頭的世衛小組領導人班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）。(美聯社)
領導調查病毒源頭的世衛小組領導人班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）。(美聯社)

世界衛生組織國際專家赴中國病毒溯源報告延後至3月下旬公布，這份報告除延後公布受矚目外，調查獨立性也引起爭議，美國先前要求不受中國干預，而中國媒體今天反稱報告面臨「政治壓力」。

世衛（WHO）帶領的國際專家組在一月至二月中旬赴中國武漢進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）溯源，領導調查病毒源頭的世衛小組領導人班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）原先表示在3月14至15日這周公布報告，但結果並未公布。

外媒3月19日在世衛記者會上詢問，溯源報告何時發表？班恩巴瑞解釋因為工作程序很複雜，國際與中國的專家團隊處於不同時區，每次會議要讓所有人參與要經過安排，且完成這麼一個大型報告翻譯需要時間，他說希望在下周發布報告，但又說這個時間點不是100%確定。

病毒溯源報告除延後公布受矚外，調查獨立性更早就掀起爭議，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）2 月13日就對國際專家調查公布初步結果方式深表關切，也質疑世衛達成結論過程。他強調，調查結果應獨立且不受中國干預或變造。

另今天中國環球時報報導，中方專家組一位匿名專家透露，對世衛說下周發布報告一說法頗感意外，因為報告撰寫工作應由雙方專家直接溝通，但中方專家事先並未得到任何消息，而世衛組織官員卻已對外單方面宣布。

這位專家更進一步表示，在與外方專家交流中，他能明顯感到國際專家面臨來自某些方面的「政治壓力」，並擔心最終報告會因此偏離雙方先前共識。

由於國際高度關注病毒溯源報告，且西方與中國立場分岐大，對此世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則在2月中旬先表示，這是專家們獨立的研究，強調「不是世衛的調查，世衛僅居中協調」。

世衛 中國 美國

上一則

巴基斯坦總理 接種2天後確診

延伸閱讀

劍指中國？布林肯：不遵守國際秩序 將導致更暴力世界

劍指中國？布林肯：不遵守國際秩序 將導致更暴力世界
白宮批中：誇張的外交表演 通常針對國內聽眾

白宮批中：誇張的外交表演 通常針對國內聽眾
巴西新冠疫情嚴峻 世衛表達高度關切

巴西新冠疫情嚴峻 世衛表達高度關切
美中將會談 白宮國安顧問蘇利文：關稅非重點

美中將會談 白宮國安顧問蘇利文：關稅非重點

熱門新聞

英國名嘴摩根。美聯社

英名嘴槓梅根 遭客訴又走人 收視戶大降 公司股價跌

2021-03-13 16:31
威廉（左）與哈利兄弟情誼傳出生變。路透

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

2021-03-12 07:52
泰王罕見地與王后素提達（右）、貴妃席詩妮娜（左）留下排排坐同框照片。（取材自推特）

第二王后？貴妃詩妮娜「平起平坐」泰王、王后

2021-03-14 03:21
3月10日，倫敦一個報攤，報紙頭條紛紛選擇英國王室新聞。（美聯社）

哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情

2021-03-13 11:26
哈利與梅根接受歐普拉訪問，衝擊英國王室形象。Getty Images

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

2021-03-11 06:45
失蹤後遇害的Sarah Everard。圖╱GettyImages

英國婦女失蹤遇害 下毒手的竟是警察

2021-03-13 08:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事
美中高層對話落幕 鬥而不破 沒有聯合聲明

美中高層對話落幕 鬥而不破 沒有聯合聲明
亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害
專家：接種首劑疫苗出現強烈反應 可能曾染疫

專家：接種首劑疫苗出現強烈反應 可能曾染疫
反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職