厄多安兩年內3度開除央行總裁 這次因升息太猛

土耳其總統厄多安20日撤換中央銀行總裁阿格巴爾，為不到兩年內第3位遭到革職的央行總裁。路透

土耳其總統厄多安20日撤換中央銀行總裁阿格巴爾，為不到兩年內第3位遭到革職的央行 總裁。新總裁考哲歐魯支持維持較低政策利率 。

2019年7月6日接替切亭卡亞（Murat Cetinkaya）為央行總裁的烏伊薩爾（Murat Uysal），於去年11月7日遭到解職，由阿格巴爾（Naci Agbal）繼任。

官方公報於當地時間20日凌晨刊載厄多安（RecepTayyip Erdogan）總統令，考哲歐魯（SahapKavcioglu）將接替阿格巴爾成為央行總裁。

阿格巴爾突然遭到革職，讓巿場感到意外。「每日晨報」（Daily Sabah）報導，在此之前兩天，央行調升基準利率200個基點，使得政策利率來到19%，這是遏制通膨上升並且支撐里拉匯率的「前置」手段，但是升息 幅度達到巿場預期兩倍。

阿格巴爾去年11月於里拉匯率重貶數周之際上任，他致力遏制通膨的立場強硬，上任後央行累計升息875個基點，推升投資人對央行的信心，給予外界他抗拒政治壓力、回復傳統貨幣政策的印象。20日的總統令沒有說明他遭到撤換的原因。

厄多安向來抱持「高利率引發高通膨」的非典型貨幣政策觀點，大部分經濟學家和全球央行持相反看法。厄多安過去曾因認為巿場借貸成本過高，而多次訓斥央行。

新任央行總裁考哲歐魯是伊斯坦堡馬爾馬拉大學（Marmara University）銀行系教授，主張維持較低政策利率。他2月9日在親政府的「新曙光報」（Yeni Safak）專欄撰文說：「中央銀行不應該堅持高利率政策，當全球利率趨近於零，我們自己升息解決不了經濟問題，反而會導致未來一段時間問題深化。」

土耳其2月通膨率達15.61%，為連續5個月走升。前央行總裁阿格巴爾去年11月上任後採升息立場，里拉匯率一度挺升，幅度達到近18%。里拉自2月中旬以來貶值逾7%，升高了繼續政策升息以支撐匯率的呼聲。

里拉去年全年貶值約20%。以里拉計價的土耳其2020年經濟維持正成長，年增1.8%。2020年第4季土耳其經濟成長年增5.9%，在20國集團（G20）中僅次於中國的6.5%。

針對俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，土耳其持續進行大規模疫苗接種，盼今年稍晚可達成群體免疫。若策略奏效，則今年觀光景氣可望超越去年。

土耳其1月失業率仍達兩位數的12.2%。如何在失業率維持高檔下恢復物價穩定，並且促進經濟活動，將是新央行總裁考哲歐魯的重大課題。