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車用晶片荒恐加劇 瑞薩電子一產線火災暫停工

編譯洪啟原／綜合外電
瑞薩電子旗下一座位於日本茨城縣的廠房19日慘遭祝融，所幸並未造成人員罹難或有毒氣體外洩。路透
瑞薩電子旗下一座位於日本茨城縣的廠房19日慘遭祝融，所幸並未造成人員罹難或有毒氣體外洩。路透

車用晶片大廠瑞薩電子旗下一座位於日本茨城縣的廠房19日慘遭祝融，火勢在當日稍晚就已撲滅，所幸無人員罹難，但起火點建築物的生產已暫停，以便調查起火原因。目前全球車用晶片嚴重短缺，此事故無異於讓情況雪上加霜。

瑞薩電子19日發布聲明說，這場火災並未造成人員亡或有毒氣體外洩，但起火點目前判定是在無塵室，勢必嚴重影響生產。這座N3廠位於茨城縣那珂市，瑞薩電子並表示，將請求當地政府協助調查。

彭博資訊報導，聲明指出，雖然建築物本身並未受損，但部分生產設備確實遭毀損，「本公司尚無法確認無塵室的的安全，無法進入也難以確認起火的原因」。

這場火災可能使瑞薩電子延遲部分出貨，此時車用晶片客戶正飽受全球晶片荒所苦，新冠疫情推升電腦設備銷售大增，汽車銷售也超乎預期暢旺，導致晶片供不應求。

瑞薩在日本共有六處廠房由生產設施，這次失火的N3大樓負責生產300mm晶圓，是該公司較先進的生產線之一。2019年時，瑞薩是全球第三大車用晶片製造商；根據彭博資訊的資料，豐田汽車是瑞薩的大客戶之一。

瑞薩近半營收來自汽車市場，目前並未透露這次失火的大樓生產那些產品。

晶片 汽車 日本

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