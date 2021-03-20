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NHK：東京奧運確定不開放海外觀眾入境觀賽

編譯羅方妤／即時報導
日本東京奧運確定不開放海外觀眾入境日本觀賽。（路透）
日本東京奧運確定不開放海外觀眾入境日本觀賽。（路透）

NHK報導，日本東奧組委會20日在和國際奧委會（IOC）等五方會談上報告，日方放棄今年東京奧運期間開放海外觀眾入境日本觀賽。

【中央社／東京20日綜合外電報導】

日本東京奧運及帕運5方會談今天舉行，考量到全球疫情仍未平息及出現變種病毒等情況，決定不接受海外觀眾入境觀賽；至於以日本境內人士為主的進場觀眾人數上限，仍待協商。

5方會談出席人士包括國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）、東京都知事小池百合子、日本東京奧運暨帕運擔當大臣丸川珠代、東奧暨帕運組織委員會主席橋本聖子，及國際帕拉林匹克委員會主席帕森斯（Andrew Parsons）等。

日本「日刊體育」報導，5方會談今天達成協議，決定不接受海外觀眾入場觀賽，主要原因是基於全球疫情尚未平息，及出現變種病毒等情況。目前東奧及帕運的一般觀眾，暫訂僅限居住在日本境內的人士。

巴赫在5方會談致詞時說，重點課題在於保障所有參加東奧人員及日本國民的安全，「從過去到現在沒有改變」。

他說，今天必須要做出困難決定，大家也許被迫要做出某種程度的犧牲，希望大家都能理解，「因為安全第一，必須獲得大家理解」。

帕森斯說，今天必須做出重要決定，必須讓大家接受跟過去的奧運與帕運大會有所不同，「特別是必須保障運動員及日本國民的安全與健康，同時讓大會得以成功舉辦」。

小池說，很高興這次會談能更深入地進行協商；日本首都圈1都3縣的「緊急事態宣言」21日將解除，進入避免疫情回溫反彈的過渡時期，東京都政府將持續推動防疫對策。

「體育報知」報導，原本預估東奧可以吸引海外約100萬名觀光客入境，現在確定不開放海外觀光客，將重創日本觀光及餐飲業界。而對進場觀眾設下限制，也將成奧運史上首例。

下個階段就是要設定日本境內觀眾入場上限，預料4月上旬將做出決定，原則上將準用日本境內職業賽事規定的觀眾入場限制。

不過，巴赫日前曾表達希望延後到5月、6月再做判斷，做出最後決定的時間點將成未來焦點。

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