拜登說普亭是劊子手 厄多安：發言不恰當

土耳其總統厄多安。美聯社

美國總統拜登 日前表示，他同意俄羅斯總統普亭 是個「劊子手」。土耳其安納杜魯新聞社報導，總統厄多安今天表示，國家元首說這種話並不恰當。

厄多安（Recep Tayyip Erdogan）下午結束主麻禮拜後，在伊斯坦堡對記者作以上表示。

拜登17日接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時表示，普亭（Vladimir Putin）在去年美國總統大選 試圖讓自己落選，他將為此「付出代價」。當被問到是否認為普亭是「劊子手」時，拜登回答「是的」。

莫斯科隨即召回駐美國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）展開緊急諮詢，為俄羅斯近年外交上首見。拜登談話引發兩個前冷戰時期敵對強權數十年來最嚴重外交危機。

普亭18日在電視上針對拜登發言表示：「我們總在對方身上見到自己的特質，以為他跟我們一樣。」他說，莫斯科不會和華府斷絕關係，但會在「有利於」俄羅斯的條件下和美國合作。

土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）報導，厄多安今天還說：「普亭已作出非常明確而且優雅的必要回應。」

另外，土耳其國防部昨天表示，來自敘利亞邊境另一側的兩枚火箭落在南部卡利斯省（Kilis）曠野，沒有災損或人員受傷。厄多安今天對此予以譴責，強調這類事件不可接受。

他說：「我們已經報復、正在報復，而且還會繼續報復。」

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，2016年初，激進武裝團體伊斯蘭國（IS）也曾經從敘利亞境內對卡利斯省發射逾70枚火箭，造成至少21人喪生。近年來土耳其展開軍事行動，大體上已將恐怖組織趕出相關地區。

自2016年以來，土耳其已3度跨境揮軍敘利亞打擊IS和被安卡拉視為「恐怖分子」的庫德族民兵團體，包括2016年8月的幼發拉底河之盾行動（Operation Euphrates Shield）、2018年1月的橄欖枝行動（Operation Olive Branch）、2019年10月的和平之泉行動（Operation Peace Spring）。