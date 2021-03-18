不滿馬來西亞將公民引渡至美國 北韓宣布斷交

北韓領導人金正恩曾獲馬來西亞精英大學頒給「經濟學榮譽博士學位」。(路透)

朝中社報導，北韓 不滿馬來西亞法院批准將一名北韓人引渡至美國 受審，因此宣布中斷與馬來西亞的外交關係，並警告美國會因此付出代價。

馬來西亞最高法院在3月9日裁定，吉隆坡當局可以將北韓籍男子文哲明（音譯）引渡到美國，面對洗黑錢指控。

北韓外務省透過朝中社發表聲明，批評馬來西亞的做法是邪惡行為、十惡不赦，並形容吉隆坡方面犧牲該名北韓公民，用於美國無視國際法的敵對行為，並指馬來西亞破壞建基於尊重主權的雙方關係。

其實金正恩 胞兄金正男在吉隆坡機場遇害後，世界才驚覺，大馬與北韓關係非常緊密。1973年兩國建交後，馬來西亞不僅是全世界唯一和北韓互相免簽的國家，也是仲介北韓在東南亞發展經貿外交、甚至軍事關係的灘頭堡。

據天下雜誌報導，兩國執政黨不時相互參訪交流，北韓到馬來西亞訪問的官員，層級高至總理金英日和國會常任委員會委員長金永南。2013年，馬來西亞精英大學還頒給金正恩「經濟學榮譽博士學位」，讓他成為第一位獲該校頒發榮譽博士學位的外國元首。

報導指出，北韓經常派政府官員和國營事業主管到馬來西亞進修，馬來西亞聘請近百名北韓專業人才在沙勞越從事建築和採礦等工作，現在因為引渡問題，好友翻臉了。