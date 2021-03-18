歐盟掛保證 德法義等歐洲多國「恢復施打AZ疫苗」

英國牛津大學與阿斯特捷利康合作研發的新冠AZ疫苗，先前疑似會產生血栓症狀，導致多國因安全考量暫停施打，不過在歐盟和英國政府為疫苗安全掛保證後，德國、法國和義大利等歐洲國家宣布開始恢復施打。美聯社

英國牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發的新冠AZ疫苗 ，先前疑似會產生血栓症狀，導致多國因安全考量暫停施打，不過在歐盟和英國政府為疫苗安全掛保證後，德國 、法國和義大利 等歐洲國家宣布開始恢復施打。

歐盟藥品管理局（EMA）18日公布針對AZ疫苗的初期報告，表示對30起罕見的血液失調病例進行調查後，雖然無法完全排除AZ疫苗與血栓之間的關聯性，但AZ疫苗仍是安全有效的且「利多於弊」。

英國藥品和醫療產品監管署（MHRA）也表示，經過「徹底和仔細的審查」後，未發現有證據表明AZ疫苗會引發血栓，儘管有些國家暫停使用，但民眾可以對該疫苗「有信心」、呼籲「符合資格者應去接種」。

歐盟藥品管理局發表聲明後，德國隨後表示將於19日開始恢復施打AZ疫苗，德國衛生部長斯潘（Jens Spahn）說，謹慎暫停使用疫苗是「正確的選擇」。

除德國外，法國也表示將繼續使用AZ疫苗，總理卡斯泰（Jean Castex）也親口承諾，自己將在19日接種AZ疫苗。

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）也表示，義大利將恢復使用AZ疫苗，而政府的首要任務仍是盡快讓更多人完成接種。

除西班牙仍在評估恢復使用的可能，其他國家包括賽普勒斯、拉脫維亞和立陶宛也都表示將恢復接種AZ疫苗。