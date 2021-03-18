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被拜登說是「殺手」 普亭回嗆：你在說你自己

中央社莫斯科18日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭回嗆拜登評論，稱「我們總在對方身上見到自己的特質，以為他跟我們一樣。」(美聯社)
俄羅斯總統普亭回嗆拜登評論，稱「我們總在對方身上見到自己的特質，以為他跟我們一樣。」(美聯社)

總統拜登昨天稱俄羅斯總統普亭「殺手」，引發這兩個前冷戰時期敵國數十年來最嚴重外交危機。普亭今天回嗆拜登「你在說你自己」，他的發言人也指責拜登無意改善雙邊關係。

拜登（Joe Biden）昨天接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時表示，普亭（Vladimir Putin）在去年美國總統大選試圖讓自己落選，他將為此「付出代價」；當被問到是否認為普亭是「劊子手」，拜登回答「是的」。

法新社報導，普亭今天在電視上針對拜登發言表示：「我們總在對方身上見到自己的特質，以為他跟我們一樣。」不過他說，莫斯科不會和華府斷絕關係，但會在「有利於」俄羅斯的條件下和美國合作。

莫斯科昨天已對拜登言論迅速做出回應，當晚便召回駐美國大使緊急諮詢，這在俄羅斯近年外交上未曾見過。俄羅斯使館表示，大使安東諾夫（Anatoly Antonov）預計20日啟程返國，以討論「如何修補陷入危機的俄美關係」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）今天則對記者說：「美國總統的這些發言非常糟糕。他顯然不想要（美國）與我國的關係重返正軌。我們接下來的行動都將以此為依據。」

培斯科夫還說，「若有必要」普亭將接見駐美大使安東諾夫。

美國總統大選 拜登 普亭

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