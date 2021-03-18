印度首富住家外發現裝炸藥車輛 車主數天後陳屍河邊

安巴尼豪宅外遭停放裝有炸藥的車後，保全戒備森嚴。（歐新社）

印度 首富安巴尼（Mukesh Ambani）上月底重返亞洲首富寶座，但同時間他的豪宅附近發現一輛裝有炸藥的休旅 車，車主更在幾天後陳屍河邊，更有一名警官因此被捕，整起案件疑雲重重。

2月25日上午，安巴尼位於孟買的27層樓高豪宅外出現一輛綠色Scorpio休旅車停放路邊，豪宅保全覺得這輛車很陌生，車內有可疑物品，立刻報警。孟買警方出動防爆小組到場，發現20根總重約2.5公斤的炸膠（gelignite），威力足夠炸掉整車，但未接上引爆裝置，因此無立即危險。

警方還在車內發現五個車牌及一封給安巴尼夫婦的信，這封以電腦打字列印的信寫道：「這次只是預告，下次我們會送上裝好（引爆裝置）的。我們已經計畫好炸死你全家。」

對身家760億美元安巴尼發出的死亡威脅非同小可，警方投入大批人力偵辦，案件之後更由國家調查局接管。

追查車輛來源後發現車主是在塔那經營汽車配件店的男子哈倫（Mansukh Hiren），他承認車子是他的，不過2月17日開車外出時在孟買市郊的公路上拋錨，他把車留在路邊就回家。隔天到場想把車拖去修理，車子已不翼而飛，他便向當地派出所報警。

3月5日，一名印度反對黨領袖宣稱，哈倫是一起案件的重要目擊者，警方應立刻保護他的人身安全。但數小時後，哈倫的屍體在一條河邊被發現。

警方引述哈倫家人說法，哈倫在3月4日傍晚店鋪打烊後準備返家，到家前接到一通「陶德警官」來電，要去見對方，卻一直沒有回家，家人隔天報警。警方準備開始追查其行蹤時，就接到河邊發現屍體的通報。

之後警方改口稱哈倫有回家，晚間八時出門，約三小時後手機關機，經查沒有叫做陶德的警官。

哈倫的屍體臉部被四至五條手帕綁住，初步勘驗他應是溺死，死因仍待驗屍後確認，孟買警方已將此案列為謀殺偵辦。

此外，警方過濾安巴尼豪宅附近的監視器，發現該輛綠色休旅車2月25日凌晨停在距豪宅約15公里處，看起來在等人。當地時間2月25日凌晨1時40分，一輛白色豐田 休旅車和該車會合，兩車一同往豪宅開去，綠車停在附近後，一名穿防護裝的人下車，上了白車，之後白車離開，上了公路開到塔那附近就失去蹤影。

曾參與豪宅爆裂物調查的助理巡官瓦茲（Sachin Vaze）3月13日被捕，遭警方連續問話12小時。隔天，調查人員在孟買警方的一處辦公室車庫發現下落不明的白色豐田休旅車，警調相信瓦茲與此案有關，但他否認。

不過此案仍有一些疑點尚未解開，包括將沒有引爆裝置的炸藥車停放在安巴尼豪宅外的目的為何，開綠車和白車的人究竟是誰，綠車是否真的被偷，哈倫遇害的原因為何，瓦茲是否涉案及扮演何種角色，以上皆待印度當局釐清。