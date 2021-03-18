路易十四將成「Louis 14」？法博物館簡化文字挨轟

法國凡爾賽宮前的路易十四雕像，攝於2020年4月。路透/Panoramic

法國首都巴黎的卡納瓦雷博物館 （Carnavalet Museum）經過四年裝修，近日正準備重新開放，同時也跟上羅浮宮的腳步，將館內許多羅馬數字換成阿拉伯數字，卻引發媒體批評，還指「太陽王」路易十四會從「Louis XIV」變成「Louis 14」。

泰晤士報報導，卡納瓦雷博物館認為現代多數訪客對羅馬數字感到困惑，才會以「普遍可及」（universal accessibility）為由，著手限制館內使用羅馬數字，並改換成阿拉伯數字。

報導指畫廊文字介紹提到君王時，仍然採用羅馬數字，但提及第幾世紀則改用阿拉伯數字，相關變革將觸及路易十四騎馬像與路易十六最後旨意等部分主要館藏的介紹。

但「純粹主義者」擔心，全館「普遍可及」標示使用阿拉伯數字描述君王與世紀，像費加洛報稱路易十四變成「Louis 14」或亨利四世變成「Henri 4」實在「戳眼」（pricks the eyes）。藝術論壇報（La Tribune de l'Art）網站批評，「這個博物館顯示它們鄙視文化與未來的訪客，推測他們教育程度不足以看懂（羅馬數字）」，更有法媒指義大利 多家媒體對此表達抗議。

卡納瓦雷博物館訪客服務主管吉拉爾（Noémie Giard）指出，換用阿拉伯數字是館方整體簡化文字與標示的計畫之一，「我們對羅馬數字完全沒意見，但它們可能變成理解的障礙。我們都注意到，少有畫廊訪客會讀文字，特別是太長的時候，他們傾向從一個展品跳到另一個展品後隨便看看。我們也常見到家長打算為小孩讀解釋」。

拉丁語學家兼作者蓋拉德（Jacques Gaillard）批評，「我們已受到美國 影響20年了，美國人不懂怎麼讀羅馬數字。古文化被打敗到謹慎撤退，知識被殲滅了」。但費加洛報對此表達質疑，指洛基系列電影標題都用羅馬數字，「席維斯．史特龍…不是巴黎人真是羞恥」。