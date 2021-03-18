英國逾2500萬人接種 歐盟威脅要「禁運疫苗」

英國逾2500萬人已接種首劑新冠肺炎疫苗。(Getty Images)

英國 政府17日表示，去年底開打新冠肺炎疫苗 至今，已有超過2500萬人接種第一劑疫苗，代表逾半數成年人都已接種疫苗。

英國衛生部數據顯示，目前已有2525萬3226人接種第一劑輝瑞或AZ疫苗，175萬9445人已接種第二劑。這個里程碑代表政府有望在4月15日預定日期前，達成為9大族群中約3200萬人接種疫苗的目標。

英國首相強生表示，這個最新的里程碑是令人難以置信的成就。英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）也說，「這是一項非凡的壯舉」，距離高齡90歲、全球首位施打疫苗者基南（Margaret Keenan）接種第一劑剛好滿100天。

但在英國發布這項喜訊之際，歐盟 正威脅要阻止疫苗出口到英國以及其他接種率明顯更高的地方。數據追蹤網站Our World In Data顯示，歐盟每100人施打11.81劑疫苗，遠遠落後於英國39.04和美國的33.11。

英格蘭公共衛生官員17日表示，由於向英國供應的疫苗將減少，3月29日開始，接種第一劑疫苗的人數將「受到很大限制」，且這種情況將持續四周。

對此，韓考克在記者會上說，供應量總是不如預期，並補充說，歐盟疫苗供應正在履行合約責任，希望這些合約內容可以兌現。但未解釋歐盟疫苗供應量減少是否與歐盟的警告有關。