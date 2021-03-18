我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紓困打亂退稅 報聯邦稅延至5•17截止

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

英國逾2500萬人接種 歐盟威脅要「禁運疫苗」

編譯徐榆涵／即時報導
英國逾2500萬人已接種首劑新冠肺炎疫苗。(Getty Images)
英國逾2500萬人已接種首劑新冠肺炎疫苗。(Getty Images)

英國政府17日表示，去年底開打新冠肺炎疫苗至今，已有超過2500萬人接種第一劑疫苗，代表逾半數成年人都已接種疫苗。

英國衛生部數據顯示，目前已有2525萬3226人接種第一劑輝瑞或AZ疫苗，175萬9445人已接種第二劑。這個里程碑代表政府有望在4月15日預定日期前，達成為9大族群中約3200萬人接種疫苗的目標。

英國首相強生表示，這個最新的里程碑是令人難以置信的成就。英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）也說，「這是一項非凡的壯舉」，距離高齡90歲、全球首位施打疫苗者基南（Margaret Keenan）接種第一劑剛好滿100天。

但在英國發布這項喜訊之際，歐盟正威脅要阻止疫苗出口到英國以及其他接種率明顯更高的地方。數據追蹤網站Our World In Data顯示，歐盟每100人施打11.81劑疫苗，遠遠落後於英國39.04和美國的33.11。

英格蘭公共衛生官員17日表示，由於向英國供應的疫苗將減少，3月29日開始，接種第一劑疫苗的人數將「受到很大限制」，且這種情況將持續四周。

對此，韓考克在記者會上說，供應量總是不如預期，並補充說，歐盟疫苗供應正在履行合約責任，希望這些合約內容可以兌現。但未解釋歐盟疫苗供應量減少是否與歐盟的警告有關。

疫苗 英國 歐盟

上一則

又歧視女性 東奧曾要女藝人扮「奧林pig」負責人辭職

延伸閱讀

美疫情降溫 CDC估春假後染疫死亡數增加1萬人

美疫情降溫 CDC估春假後染疫死亡數增加1萬人
研究報告：三種疫苗有足夠功效抵抗變種病毒

研究報告：三種疫苗有足夠功效抵抗變種病毒
歐盟宣布推出「數位綠色證書」 等同疫苗護照

歐盟宣布推出「數位綠色證書」 等同疫苗護照
中國再批准一款疫苗緊急使用 需接種3針

中國再批准一款疫苗緊急使用 需接種3針

熱門新聞

哈利與梅根接受歐普拉訪問，衝擊英國王室形象。Getty Images

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

2021-03-11 06:45
王室傳記作者包爾認為，王室面對的指控沒有根據，哈利與梅根卻擁有排山倒海的支持，這個聲明是「禮貌駁回與外交擁抱的傑作」。路透

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

2021-03-10 06:48
威廉（左）與哈利兄弟情誼傳出生變。路透

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

2021-03-12 07:52
英國威廉王子夫婦11日訪視學校，是梅根接受專訪後兩人首度公開露面。路透

威廉的反擊！英王室沒有種族歧視 尚未跟哈利講話

2021-03-11 07:48
英國名嘴摩根。美聯社

英名嘴槓梅根 遭客訴又走人 收視戶大降 公司股價跌

2021-03-13 16:31
3月10日，倫敦一個報攤，報紙頭條紛紛選擇英國王室新聞。（美聯社）

哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情

2021-03-13 11:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治
亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案

亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案
按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」
變種病毒月底發威…疫情趨緩數周 又現新熱點

變種病毒月底發威…疫情趨緩數周 又現新熱點