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翁山蘇姬又被控收賄 緬官媒稱金額達55萬美元

中央社仰光17日綜合外電報導
翁山蘇姬。 路透
翁山蘇姬。 路透

緬甸前文人政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）被控收賄後，軍政府控制的電視台今天報導，一名知名商人又宣稱曾在2019與2020年，用大約55萬美元賄賂翁山蘇姬。

路透社報導，軍方2月1日發動政變奪權後，上週宣布正在調查翁山蘇姬涉嫌收賄案，她的律師則形容這種指控是笑話。翁山蘇姬目前遭到拘禁。

緬甸軍政府已立案調查翁山蘇姬，若遭定罪，她可能被長期監禁。而房地產開發商貌魏（Maung Weik）在緬甸廣播電視台（MRTV）作上述表示，讓軍政府又多了指控翁山蘇姬的事例。

翁山蘇姬的律師今天未能立即回應置評。

貌魏表示2019與2020年曾4次付錢給翁山蘇姬，金額從5萬美元到25萬美元不等。當時翁山蘇姬擔任國務資政，是緬甸實質文人領袖。

緬甸廣播電視台報導：「根據貌魏的證詞…翁山蘇姬收賄有罪，反貪腐委員會正在研究依反貪腐法採取行動。」

翁山蘇姬另外還被控非法進口通訊設備，以及違反對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的規定。

翁山蘇姬若遭定罪，除了面臨刑期，還可能被禁止參政。數個西方國家已譴責上述指控為偽造。

翁山蘇姬 緬甸 疫情

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