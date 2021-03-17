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日媒爆東奧開幕式曾提渡邊直美扮豬 遭內部反對

中央社／東京17日綜合外電報導
佐佐木宏曾提案東京奧運開幕式要由日本女演員渡邊直美扮豬，取「奧林匹克」與「奧林pig」諧音，但遭內部強烈反對而撤回。取材自渡邊直美IG
佐佐木宏曾提案東京奧運開幕式要由日本女演員渡邊直美扮豬，取「奧林匹克」與「奧林pig」諧音，但遭內部強烈反對而撤回。取材自渡邊直美IG

日媒週刊文春報導，籌畫東京奧運開幕式的負責人佐佐木宏，曾提案開幕式要由身材圓潤的女演員渡邊直美扮豬，取「奧林匹克」與「奧林pig」諧音，但遭內部強烈反對而撤回。

佐佐木宏今年66歲，是大型廣告公司電通出身的廣告創作者，曾發想出以白色柴犬作為主角的軟體銀行（SoftBank）知名手機廣告「白戶家」系列等。

東奧開閉幕式原本由日本傳統劇「狂言師」野村萬齋擔任首席創意執行總監，率領團隊籌劃，但東奧因疫情延期，為簡化開閉幕式，去年12月東京奧運與帕運大會組織委員會宣布原團隊解散，開閉幕式由佐佐木宏接手全權籌畫。

週刊文春取得截圖，佐佐木在去年3月5日，於負責東奧開幕式的成員群組中提案，他寫到，「（豬表符）=渡邊直美，變身的部分要如何表現得可愛呢」、「從天而降的奧林pig=渡邊直美」等語。

不過該提案在群組中遭到反對，女性成員回應「以別人的外表來舉例感覺很不好」，「可能是女性的角度，但完全無法理解（提案內容）」；其他男性成員也說「糟糕到令人昏倒」。

佐佐木受訪時表示，他常常會不經意說出冷笑話，曾說過若穿著可愛的粉紅色服裝，伸舌頭說出「奧林pig」，可表現出渡邊的可愛之處，不過被在場的男性工作人員嚴厲斥責，他將好好反省。

專長為國際宣傳的上智大學副教授國枝智樹表示，在東京奧運這樣的場合，若呈現將肥胖的女性比喻為豬的演出，恐會招致全世界怒火，認為「日本果然是歧視之國」。

東奧組委會前主席森喜朗日前才因歧視女性的發言遭到國內外批判，因而請辭主席，改由前奧運大臣橋本聖子接任。

東京奧運 歧視 日本

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