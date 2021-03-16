以色列發現新死海古卷碎片 可溯及約2000年前

以色列文物局展示考古學家在一處沙漠洞穴發現數十個新的死海古卷碎片。美聯社

以色列 考古學家宣布，他們在一處沙漠洞穴發現數十個新的死海古卷碎片，上面寫有聖經內容，約有2000年歷史，據信猶太 人將近1900年前反抗羅馬時把這些聖經卷軸藏於此洞穴。

以色列考古學家耗時多年在猶大曠野（Judean Desert）洞穴及懸崖挖掘，調查了約80公里懸崖，結果在一處洞穴發現這些文物。猶大曠野地區橫跨以色列南部及約旦河西岸占領區。

考古學家使用無人機、登山工具及攀岩垂降設備搜尋洞穴。他們指出，猶太人在二世紀反抗羅馬人的失敗巴柯巴起義（Bar Kokhba revolt）期間，曾經使用這些洞穴。

以色列文物局（Israel Antiquities Authority）發表聲明指出：「這是約60年來考古挖掘首次出土聖經卷軸。」

以色列文物局指出，這些古卷碎片包括以希臘文撰寫的十二先知書（Book of the Twelve Minor Prophets）段落。十二先知書是希伯來聖經的一部分。

以色列文物局表示，考古學家也發現一批稀有錢幣、一具6000年歷史的孩童骨骸，以及一個逾1萬年歷史的籃子。文物局形容，這是全世界最古老籃子。