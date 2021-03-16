2加2會談落幕 松田康博:美日認為中國企圖改變現狀

美日安全保障協議委員會（2加2會談）今天在東京舉行並發表共同聲明，批判中國 不守國際秩序。日本東京大學教授松田康博表示，美日都認為企圖改變現狀的是中國而非台灣 。

「美日安全保障協議委員會」（2加2會談）由美國 國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）與會；日本方面由外務大臣茂木敏充及防衛大臣岸信夫與會。會談後雙方簽署共同文件，提到對中國近期實施允許對外國船隻動武的海警法，表達「嚴重疑慮」。文件中並提到兩國部長「強調台灣海峽的和平與穩定的重要性」。

對此，松田康博接受中央社記者採訪表示，2005年美日2加2會談時也提到台灣海峽的問題，當時台灣民進黨籍的前總統陳水扁執政，中國對台灣施加壓力；這次美日2加2會談提到台海問題也是如此，脈絡一樣，但當時中國的力量不似現在這麼強，所以現在的危機感比較大。

松田指出，中國對台灣海峽施加實際上的軍事壓力，讓美日感到非常憂慮，因此，這次美日2加2會談，對於台海的問題講得比較明確一點；而且日本的防長岸信夫、外長茂木敏充都比較了解台灣，尤其是岸信夫個人對台灣問題有其看法，講的就對中國比較不客氣。

他表示，日本政府內部目前對中國的動向非常憂慮。從中國對香港下手的過程就可了解到中國真的是企圖改變現狀，對尖閣群島（台灣稱釣魚台列嶼）也一樣毫不客氣。松田強調，中國對台灣如果是想改變現狀，且若是要用非和平的手段改變現狀的話，這是不得了的事，日本認為現在如果不因應，就會錯過時機。

記者問到「台灣在這樣國際局勢中，今後應怎麼做比較好？」松田表示，首先就是不要挑釁中國，因為現在的態勢是美日都警覺到中國的危險性，但這不代表可以憑白無故跟中國打仗。

松田進一步分析，美日不管是公開或不公開也好，支持的是台灣維持現狀的政策。其次是，台灣應該與美日緊密合作、聯繫，有一些不方便的事，透過美國去做就好，台灣行事要理智。

對於台灣的表現，松田認為，到目前為止，台灣總統蔡英文的行事作風理智，這是受肯定的，這一點和2005年時的民進黨政府不一樣。

他說：「現在美日都認為企圖改變現狀的不是台灣，而是中國」，而且中國改變現狀是全方位的，不是採各個擊破的方式，而是四面出擊，可以說禍端是中國自己挑起的。

對於美日2加2會談共同聲明批判中國，是否會使得原本逐漸好轉的中日關係再度交惡？對此，松田表示，這很難說，因為過不久中美高官預定在美國的阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）見面，如果中美談得幾乎快決裂的話，中國也不太敢單獨對日本太嚴厲。

松田分析，美國先是舉行成「四方安全對話」（QUAD），接著是國務卿、外長首度出訪，選擇先到日本再到韓國，特意不去中國北京，而是回到阿拉斯加與中國高官會面，且非邀中國高官到華府，這表示美國自認是代表區域，基於這區域的日本、澳洲、印度等主要盟國的利益和立場來面對中國。

松田指出，「現在是中國有求於美國、日本」，中國高官還是得去阿拉斯加與美國高官見面，因為在川普政府時代，中國根本「不得其門而入」，現在拜登政府是給中國機會。中國需要美國、日本幫忙，中國面臨半導體等高科技的制裁非常嚴重，期盼美國能鬆手，其他的議題以後再談。

對於美方的做法，他認為，美國目前要拉攏自己的同盟國、有志一同的國家，期盼這些國家能做出更多的貢獻。雖然台灣有人擔心拜登政府，但松田並不擔心，而是擔心日本、韓國等美國的同盟國是否能跟得上美國的變化。

因為只有美國是不夠的，其他的同盟國，尤其是日本一定要加強自身的國防力量，與美國緊密合作，才可以因應當前的安全保障環境的變化。