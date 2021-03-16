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英國不顧新疆香港對中輕輕放下 鷹派恐失望

編譯李京倫／綜合報導
英國首相強生。美聯社
英國首相強生。美聯社

BBC與英國衛報報導，英國16日公布的外交政策大綱顯示，英國脫離歐盟前在國際舞台上的角色，主要是歐盟成員國和美國的核心盟友，而且經常是歐盟美國之間的溝通橋梁，但脫歐改變了大局，英國必須重新界定自己的角色，重點是轉向印太區域並結交新夥伴，特別是中國

英國執政保守黨內部有愈來愈多的對中鷹派對強生(Boris Johnson)政府施壓，希望在中國壓迫新疆穆斯林和破壞香港民主等事件上，英國能採取強硬態度，但這分報告公布後很可能讓鷹派失望。

英國外相拉布接受BBC訪問時說，英國會在氣候變遷等議題上與中國合作，他並提醒說，不要對中國採取「冷戰思維」。

報告對中國的用字審慎，說北京當局日益增加的權力和自信是這10年來最重要的地緣政治因素，英國將在必要時挑戰北京並捍衛國家利益。

相較之下，報告將俄國定位為對歐洲大西洋區域「最嚴重的安全威脅」。報告寫道：「我們將積極威嚇並防範俄國各方面的威脅，直到與俄國關係改善為止。」

雖然英國發布這分報告的主因之一是最近完全脫離歐盟，但報告提及歐盟的地方少之又少。報告中段重新定位英國對各國的外交政策，開頭就說「美國仍將是英國最重要的戰略盟友和夥伴」，但「歐洲鄰國與盟邦」這一段落只寫到，德法兩國是重要夥伴，英國承諾找出與歐盟合作的「新方法」。

緊接著兩頁都在描述英國「把重點轉向印太」，報告強調，因為印太是「全球成長引擎和半數人口所在地，其國內生產毛額（GDP）占全球四成」。

英國 歐盟 中國

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