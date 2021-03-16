我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美日2+2會談聲明聚焦中國 提及台海和平重要性

中國用戶無法用加密通訊軟體Signal 疑遭當局封鎖

法14歲少女遭同學霸凌 扔塞納河溺斃 數千人上街哀悼

中央社巴黎14日綜合外電報導
2000多人走上巴黎街頭哀悼被霸凌致死的14歲少女。(Getty Images)
2000多人走上巴黎街頭哀悼被霸凌致死的14歲少女。(Getty Images)

法國一名14歲少女曾遭同學霸凌，最後遭15歲少年和女友扔進塞納河活活溺斃，震驚全國。2000多人今天走上巴黎郊區阿讓特伊（Argenteuil）街頭哀悼。

路透社報導，檢方10日表示，警方從塞納河（Seine River）打撈出少女屍體後，一對涉案的青少年情侶正接受謀殺調查。

檢方表示，這對涉嫌殺害少女的情侶為一名15歲的少年以及同年女友。少年毆打受害少女後，在女友協助下把受害者扔進塞納河溺斃。14歲的死者名為亞里莎（Alisha），是這兩人的同班同學。

蓬多瓦茲市（Pontoise）檢察官寇爾包克斯（Eric Corbaux）告訴記者：「受害者當時仍有意識，她睜大雙眼哭泣著。這兩人抓住被害人，把她扔進塞納河。」

寇爾包克斯表示，這對情侶傳簡訊給亞里莎要她出來碰面，一開始約在當地車站，接著約在碼頭，並稱少年從一根柱子後躍出把亞里莎推倒在地，還踹了她好幾腳。

寇爾包克斯說：「少年在揍被害人之前，還戴上手套以免留下證據。」他並說他「完全反對受害者是意外死亡的說法」。

根據3人就讀的高中給法新社的聲明：「死者手機裡的照片曾遭盜竊，不雅照被她兩名同學上傳網路。」法國媒體也報導受害者在校曾受霸凌，她的裸照遭到竊奪並在社群媒體散播。

「巴黎人日報」（Le Parisien）報導，超過2500人今天參加這場遊行，遊行起點是女學生就讀的學校。

法國近幾周發生一連串年輕人遭殺害的案件，大多涉及幫派，政府因而受到愈來愈大的壓力。

法國性別平權部長席亞帕（Marlene Schiappa）告訴法國新聞電台（France Info Radio），將在未來幾周成立一個家長委員會來處理校園騷擾問題。

遊行 霸凌 社群媒體

上一則

聊勝於無 哈利終於跟父兄通話 內容沒建設性

下一則

英國脫歐後想繼續當大國 核彈將增4成 外交轉向印太

延伸閱讀

衝突還沒完 傳梅根要王室交出她被控霸凌員工證據

衝突還沒完 傳梅根要王室交出她被控霸凌員工證據
遭狼父性侵36次 少女心死：無法反抗 已經習慣了

遭狼父性侵36次 少女心死：無法反抗 已經習慣了
小學生長這樣？日本11歲少女登時尚雜誌一鳴驚人

小學生長這樣？日本11歲少女登時尚雜誌一鳴驚人
3度在水壺加硼砂 少女下毒害同學 嗆「可去參加她喪禮」

3度在水壺加硼砂 少女下毒害同學 嗆「可去參加她喪禮」

熱門新聞

哈利與梅根接受歐普拉訪問，衝擊英國王室形象。Getty Images

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

2021-03-11 06:45
王室傳記作者包爾認為，王室面對的指控沒有根據，哈利與梅根卻擁有排山倒海的支持，這個聲明是「禮貌駁回與外交擁抱的傑作」。路透

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

2021-03-10 06:48
圖為英國女王伊麗莎白二世。美聯社

女王遞出橄欖枝 ：對哈梅經歷難過 將「私下解決」種族歧視指控

2021-03-09 15:11
威廉（左）與哈利兄弟情誼傳出生變。路透

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

2021-03-12 07:52
哈利梅根移居美國已有一年，這期間他們的收入來源引起不少討論。(美聯社)

快看世界／淡出王室一年 哈利梅根的經濟來源是？

2021-03-12 12:55
英國威廉王子夫婦11日訪視學校，是梅根接受專訪後兩人首度公開露面。路透

威廉的反擊！英王室沒有種族歧視 尚未跟哈利講話

2021-03-11 07:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」

韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」
拜登醞釀增稅 規模30年來最大 鎖定年收入超40萬者

拜登醞釀增稅 規模30年來最大 鎖定年收入超40萬者
全面移改試水？眾院本周先表決2移改法案

全面移改試水？眾院本周先表決2移改法案