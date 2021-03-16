逆襲？中國在聯合國反控美、英、澳侵犯人權

中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭。（取材自中國常駐聯合國日內瓦辦事處官網）

面對西方國家指控北京當局在新疆 迫害維吾爾族等少數民族，中國 常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭展開反擊。陳旭15日在聯合國人權理事會上發言時除說明新疆、香港等地情況，並反過來要求美國 、英國、澳洲等國，立即停止侵犯本國和別國人民人權。

根據中國常駐聯合國日內瓦辦事處官網消息， 陳旭表示，美國、英國、澳洲、加拿大、部分歐盟國家等濫用人權理事會平台，散播虛假信息，對中國無端指責，中方對此堅決反對。

他強調，中國堅持以人民為中心，推動人權事業發展取得顯著成就。當前，新疆、西藏繁榮穩定，各族人民安居樂業。「要把『種族滅絕』的帽子扣到中國頭上，荒謬至極，絕不可能得逞。」

陳旭說，中國已多次邀請歐盟國家去新疆看一看，但他們卻以各種理由推脫，不由得讓人懷疑，他們是要利用涉疆問題來服務自己的政治目的。

陳旭還進一步指出，上述國家熱中於對包括中國在內的發展中國家指手畫腳，卻對自身存在的嚴重人權問題視而不見，閉口不談。

他舉例稱，美國早就犯下「種族滅絕」罪行，大肆驅逐、殺戮印第安人，美印第安人口下降幅度為95%。面對新冠肺炎疫情，美國未能採取有力措施控制疫情，導致數十萬人失去寶貴生命，美國政客卻推卸責任、諉過他人。

至於澳洲海外軍人殺害平民，包括兒童。可信報告表明，澳洲有關士兵犯下嚴重的戰爭罪行。

陳旭最後表示，中方敦促上述國家立即停止侵犯本國和別國人民人權，立即停止借人權問題干涉別國內政，為國際人權保護作出真正貢獻。

BBC中文網早前報導，全球50多位專家上周二發布針對新疆維吾爾人遭受迫害的獨立調查報告，報告結論是，北京當局在新疆的行為嚴重違反了聯合國「防止及懲治滅絕種族罪公約」，中國政府應為此承擔「國家責任」。

美國創新戰略與政策研究所特殊項目負責人易卜拉欣（Azeem Ibrahim）指出，有「壓倒性」證據支持報告提出的種族滅絕指控。他說，中國「是一個主要的全球大國，其領導人是種族滅絕的設計者」。

報告還提到，「維族人在集中營內外遭受有計畫的酷刑和殘忍、不人道且有辱人格的待遇，包括強姦、性虐待和公開羞辱」。

過去一段時間，西方國家、國際人權組織與專家一再指稱，中國在新疆設置集中營，關押超過100萬名維吾爾穆斯林和其他穆斯林少數族裔。但北京否認相關指控，強調相關作為是為預防恐怖主義活動，是培訓少數民族就業技能而設置的職業培訓教育中心。