WHO將公布新冠起源報告 中國野生動物農場或為源頭

WHO調查團一位成員15日透露，中國南方的野生動物農場是最有可能的疫情大流行源頭。圖為中國武漢華南海鮮市場，攝於2020年3月30日。（路透）

世衛組織（WHO）即將發布各界期待已久的新冠肺炎起源調查報告，調查團一位成員15日告訴美國NPR，中國 南方的野生動物農場是最有可能的疫情 大流行源頭。

曾跟團訪中的生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）疾病生態學家達斯札克（Peter Daszak）表示，中國政府在2020年2月關閉那些野生動物農場就是強烈訊號，顯見中方覺得新冠病毒會從南中國的蝙蝠傳播到武漢 的民眾，這些野生動物農場正是最有可能途徑與最完美的渠道。

據指這些野生動物農場屬於中方已力推20年的一個獨特計畫，工作人員會捕捉奇特的動物，像是麝香貓、豪豬、穿山甲、貉與竹鼠，隨後進行圈養。

達斯札克指調查團認為「中國把推廣養殖野生動物當成農村人口脫貧的一個方法」與政府縮小城鄉差距的雄心壯志，結果也非常成功，「2016年就有1400萬人受雇於野生動物農場，這是一個價值700億美元的產業」。

不過，就在武漢疫情爆發逐漸消退的2020年2月24日，中方徹底改變立場，官方發布停止食用野生動物的聲明，隨後關閉這些農場。達斯札克指中國當時的動作非常重要，「他們向農民發布指令，該如何安全處置那些動物，掩埋、殺死或焚燒牠們，這樣就不會傳播疾病」。

達斯札克認為中方行動的原因在於他們當時就認為野生動物農場是疫情的外溢點，讓新冠病毒從蝙蝠傳到其他動物後進入人體。

達斯札克認為新冠病毒最先跳到中國南方的民眾，首先是許多野生動物農場位於雲南省一帶，病毒學家在當地發現一個基因和新冠病毒（SARS-CoV-2）相似率高達96%的蝙蝠病毒。

其次，這些農場圈養的麝香貓與穿山甲，都會攜帶新冠病毒。最後，從調查團找到的新證據來看，這些野生動物農場是武漢華南海鮮市場攤商的供貨來源。下一步則是要弄清楚，到底是哪個野生動物農場的哪個動物身上攜有病毒。