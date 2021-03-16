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斥資百萬卻毫無特色？英「仿白宮」新聞發布室曝光遭批

編譯張君堯／綜合報導
英國唐寧街斥資鉅款、模仿美國「白宮風」所打造的新聞發布室近日終於曝光，不過因其裝潢過於單調，遭工黨抨擊根本「浪費納稅錢」。（取材自推特／ITV News）
英國唐寧街斥資鉅款、模仿美國「白宮風」所打造的新聞發布室近日終於曝光，不過因其裝潢過於單調，遭工黨抨擊根本「浪費納稅錢」。（取材自推特／ITV News）

英國唐寧街10號首相府斥資鉅款、模仿美國白宮風」所打造的新聞發布室近日終於曝光，不過因其裝潢過於單調，遭工黨抨擊根本「浪費納稅錢」。

根據ITV News 15日公布的照片顯示，這間耗時7個月、斥資260萬英鎊（約361萬美元）的「新聞發布室」已經裝好攝影機和成排的記者座位，為了向白宮致敬，講台更設置於最前方。除此之外，舞台上還裝飾著四面英國國旗，加上全部選用藍色的幃幕、帶有唐寧街標誌的螢幕和地毯。

首相發言人斯特拉頓（Allegra Stratton）未來將會在此代表英國政府回答媒體提問，預計將以與白宮記者會相似的方式進行。據悉，這是前通訊總監凱恩（Lee Cain）的主意，英國首相強生也有意複製美國總統的白宫記者會。

不過工黨顯然對這個「成品」並不滿意，表示「有鑑於在這個耗時許久的項目上所花費的資金，我們期望會有更多令人印象深刻的元素」，也有議員稱批評這項設施「浪費」、「過於美國化」。

這間「白宮風」的新聞發布室原訂在秋季啟用，但今年1月10日官方表示，由於首相強生在疫情期間希望舉行一般記者會，因此將推遲一段時間。

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