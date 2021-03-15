德、法、義都停打AZ疫苗 憂血栓風險 待歐盟再評估

一名醫護人員正在裝填阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗。（路透）

包括德國 、法國和義大利在內的歐洲幾個大國紛紛暫停施打阿斯特捷利康（AZ）的新冠肺炎疫苗 ，原因是接連有人施打這款疫苗後出現血栓。這也使得歐盟 的疫苗接種計畫再次面臨延誤。

儘管歐盟藥物監管當局重申支持AZ疫苗，但由於出現嚴重血栓的多起案例，歐洲多國政府已停止分發AZ疫苗。

德國政府在周一的聲明中表示，近日又發生數例嚴重血栓事件，是暫停使用AZ疫苗的原因。

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）表示，該國疫苗安全性評估機構保羅艾爾立希研究所（Paul Ehrlich Institute）周一改變觀點，因為在已接種約160萬劑的案例中，有7例發生嚴重血栓。

史巴恩說：「這是非常低的風險，但如果證明與疫苗相關，那將是高於平均水準的風險。」

一些國家暫停施打AZ疫苗，也代表態度大轉彎，因為這些國家此前曾表示，在問題被調查之際，應該繼續接種疫苗。不過，德國、法國都在15日宣布暫停施打AZ疫苗，義大利、西班牙與葡萄牙也暫停使用這款疫苗。

此前愛爾蘭、丹麥、挪威、冰島及荷蘭當局都已停用AZ疫苗。

歐盟各國衛生部長預定周二舉行視訊會議，討論因應之道。

歐洲在試圖處理疫苗問題之際，同時也在處理感染病例增加的情況，這迫使一些政府重新實施防疫限制。義大利大部分地區自15日起重新實施封鎖。

歐盟藥品管理局（EMA）表示，繼續施打AZ疫苗的利大於弊。當局此前表示，在大約500萬的AZ疫苗接種者中，只有30人發生血栓。該機構安全委員會預定16日進一步檢討相關資訊，會在周四舉行特別會議以採取必要的進一步行動。

歐盟藥品管理局表示：「歐盟每年有數千人因不同原因出現血栓」，「在所有接種疫苗者中，發生血栓事件的數量顯然不高於一般人出現血栓的情況」。

奧地利是第一個觀察到接種者出現疑似血栓反應案例的國家，但該國正持續使用AZ疫苗。奧地利疫苗小組在15日晚間開會後，判定當前的資料不足以支持停用，但小組將在歐盟藥品管理局安全委員會進行檢討之後，16日再度開會。

在亞洲，印尼周一也宣布暫停施打AZ疫苗。

AZ疫苗是英國藥廠阿斯特捷利康與牛津大學共同研發的疫苗，英國迄今對AZ疫苗問題的反應大不同，當局一再希望大眾放心。首相強生的官方發言人Jamie Davies周一表示，這種疫苗仍然「安全又有效」。

阿斯利捷利康表示，在歐盟與英國受接種這款疫苗的1,700萬民眾中出現血栓的案例數，低於一般人口預期出現的數百例，「安全度是我們優先重視的，我們正與各國安全當局和歐洲官員合作，期望他們在本周稍後的評估」。