巴西新增病例死亡冠全球 衛生部長換人

巴西衛生部長帕祖耶洛(左)遭撤換。右為巴西總統波索納洛。(美聯社)

巴西新冠肺炎疫情 迅速惡化，巴西政府在疫情危機中決定撤換衛生部長帕祖耶洛（Eduardo Pazuello），由巴西心臟病學會（SBC）主席奎洛加（Marcelo Queiroga）接任抗疫。

根據世衛組織資料，過去14天巴西的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增病例93萬2111例，死亡人數2萬3287人；美國 新增病例83萬8717例，死亡人數2萬1497人。

過去24小時，巴西的新增病例與死亡人數也超越美國，巴西新增病例4萬3812例，死亡人數1127人；美國新增病例3萬8034例，死亡人數572人。

根據世衛組織，巴西是全球確診病例和死亡總數第2高國家，僅次於美國。

自2019冠狀病毒疾病大流行以來，巴西有1148萬3370感染病例，27萬8229人死亡；美國2948萬7623感染病例，53萬4787人死亡。

印度是全世界確診病例第3高國家（1138萬5339例），而墨西哥的死亡人數居第3位（19萬4710人）。

專家認為，巴西正經歷大流行最糟糕時刻，過去幾天頻創單日死亡人數紀錄，諸如3月10日在24小時內的死亡人數（2286人），竟比人口是巴西20多倍的整個亞洲大陸死亡人數（801人）還多。

另一方面，美國的大流行顯示出降溫跡象。美國是目前全世界注射新型冠狀病毒疫苗 最多的國家，超過1億706萬劑。美國希望達到總統拜登要求在5月1日前讓所有成年人都能接種的目標。

巴西從1月17日展開全國疫苗接種活動，迄今只注射1142萬2666劑疫苗。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）被指抗疫不力，決定拿衛生部長帕祖耶洛當擋箭牌，予以撤職，由巴西心臟病學會主席奎洛加接任，成為波索納洛政府的第4位衛生部長。

巴西媒體報導，波索納洛的首選原為巴西心臟權威哈加爾（Ludhmila Hajjar），但因她的整體概念與政府相左，拒絕接手衛生部。

哈加爾今天接受環球新聞（GloboNews）訪問，倡導加強社交隔離措施以降低死亡率，以及優先協商購買疫苗的重要性。

哈加爾表示，巴西的抗疫前景黯淡，政府只關心經濟和對社會的衝擊；如果不改變政策，死亡人數將達50 、60萬人。

在缺乏聯邦政府主導抗疫的情況下，巴西各州政府各顯神通，祭出更嚴格的限制措施。

聖保羅州長多利亞（João Doria）今天在疫情記者會上稱波索納洛為「否認主義者」，「在巴西助推種族滅絕」，且因波索納洛在國家衛生危機時期的行為嚴重違反人道主義，主張應接受國際法庭審判。