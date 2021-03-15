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英國受害女子紀念守夜爆衝突 警驅散民眾遭批執法過當

中央社記者戴雅真倫敦15日專電
英國女子受害地點的紀念守夜爆發肢體衝突，警方遭質疑執法過當。(美聯社)
英國女子受害地點的紀念守夜爆發肢體衝突，警方遭質疑執法過當。(美聯社)

英國女子受害地點的紀念守夜爆發肢體衝突，警方遭質疑執法過當。倫敦都會區警察局（Met）局長狄克拒絕為此下台，英相強生表達深刻關切。

英國33歲女子莎拉艾佛厄特（Sarah Everard）疑遭在職警察綁架殺害，她最後現身的南倫敦克利普罕區（Clapham）13日晚間聚集大批民眾紀念守夜，但因為違反封城期間禁止聚會的規定，與警方爆發推擠衝突。

戴著口罩執勤的警方與群眾爆發推擠，有些人被當場上銬。從社群網路流傳的影片可看到，警方把站在台上的女性拉走，有人直接被壓制在地，到處都是民眾大叫「可恥」、「放開她們」的呼喊聲。

英國廣播公司（BBC）報導，英相強生（Boris Johnson）對當天流出的現場執法影片表示「深刻關切」，他稍晚將主持會議，商議如何保護女性。

倫敦都會區警察局長狄克（Cressida Dick）拒絕要她下台的呼聲，強調執法合宜。她表示，她更在乎的是領導警局，而不是那些不切實際的批評聲浪。

她表示，確實有必要「冷靜檢討」警方在面對「大批群眾」時要如何執法。

狄克替警方辯護說：「他們必須做出非常困難的決定，我不認為有人應該舒服地坐壁上觀，在不了解的狀況下批評『喔，他們做得真爛』，或是『如果是我就不會這麼做』。」

強生表示，內政大臣巴特爾（Priti Patel）已經要求警方監管機關「檢視在這場事件中是否有可以記取的教訓」。

狄克在2017年就任，是有超過190年歷史、又稱蘇格蘭警場的倫敦都會區警察局首次由女性擔任局長。

然而，她身為女性，卻在這場女性捍衛自身安全的和平守夜活動中下令強力執法，加上目前遭到逮捕、起訴的兇嫌又是警局同仁，讓這次爭議延燒了一個週末仍未平息。

48歲的倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）員警庫任茲（Wayne Couzens）9日因綁架與謀殺莎拉等罪嫌遭逮捕，13日晚間在守夜現場執法、驅離群眾的也是倫敦都會區警察。當天共有4人因為違反封城規定遭到逮捕。

警察 倫敦 英國

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