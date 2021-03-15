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全球武器出口停止成長 2000年代初以來頭一遭

中央社斯德哥爾摩15日綜合外電報導
斯德哥爾摩國際和平研究所表示，全球武器轉移量過去5年來成長持平，這是全球武器出口自2000年代初期以來首度停止成長。(美聯社)
斯德哥爾摩國際和平研究所表示，全球武器轉移量過去5年來成長持平，這是全球武器出口自2000年代初期以來首度停止成長。(美聯社)

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）研究人員今天指出，全球武器轉移量過去5年來成長持平，這是全球武器出口自2000年代初期以來首度停止成長。

法新社報導，相較於2011至2015年間，全球5大武器出口國的其中3國（美國、法國及德國）在2016至2020年間武器出口實際增加，但其他2大武器出口國（中國及俄羅斯）出口減少，抵消了前述成長。

報導指出，儘管全球武器出口仍處於冷戰結束以來最高水平，這是自2001至2005年間以來首度整體未見成長。

SIPRI資深研究員席蒙．魏士曼（Siemon Wezeman）告訴法新社：「（全球武器）需求仍高，但未出現成長。」

SIPRI另一資深研究員皮耶特．魏士曼（Pieter Wezeman）則表示：「2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的經濟衝擊，可能使一些國家於未來幾年重新評估武器進口。但與此同時，即使在2020年疫情高峰期間，若干國家仍為主要武器簽署大合約。」

例如阿拉伯聯合大公國最近與美國簽約，將採購50 架F-35戰鬥機，以及高達18架武裝無人機，總金額達230億美元。

報告指出，中東國家的武器進口呈現最大幅度成長，2016至2020年期間較2011至2015年期間，增加了25%。

世界最大武器進口國沙烏地阿拉伯軍購增加了61%，而卡達則是增加了361%。亞洲和大洋洲是主要武器的最大進口地區，占2016至2020年全球武器轉移42%。印度、澳洲、中國、韓國和巴基斯坦是此地區的最大幾個進口國。

日本於2016至2020年間進口武器較前5年期間增加124%。台灣於2016至2020年間的武器進口則較前5年期間減少，儘管台灣於2019年敲定包括戰鬥機在內的大量採購美國武器合約。

席蒙．魏士曼指出：「對許多亞洲及大洋洲國家而言，日益認定中國構成威脅是進口武器的主要驅動力。」

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