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非洲豬瘟肆虐亞洲 泰國活豬出口額去年逆勢勁增339%

編譯洪啟原／綜合外電
泰國2020年的活豬出口額逆勢暴增339%。美聯社
泰國2020年的活豬出口額逆勢暴增339%。美聯社

泰國去年的養豬業出口一飛衝天，在非洲豬瘟肆虐亞洲、幾百萬頭豬隻遭到撲殺之際，大發「疫外之財」。

泰國2020年受新冠肺炎疫情重創，全年總出口下滑6%，但活豬出口額逆勢暴增339%，冷藏、冷凍和加工豬肉出口也大增69%。泰國是少數幾個並未爆發非洲豬瘟疫情的國家。

泰國去年的活豬加豬肉出口額，也比前一年激增217%，出口總額為6.75億美元。今年元月的出口額為6,700萬美元，年增4%。

隸屬泰國商業部的貿易政策與策略辦公室表示，活豬和豬肉僅占總出口比重0.3%，雖不足以抵銷其他產品出口下滑之勢，但看好豬肉和其他食品出口在今年持續成長。

泰國短期內或許仍須仰賴豬肉出口。根據世界動物衛生組織（OIE），自亞洲爆發非洲豬瘟疫情以來，已有670萬頭豬隻感染或病死，或遭到撲殺。在2016年到2020年間，亞洲占豬瘟損失比重高達82%，遠高於歐洲非洲。

柬埔寨、寮國及越南因豬瘟疫情受創尤深。根據泰國商業部的數據，在去年的活豬出口中，柬埔寨占61%，越南占26%，寮國占10%，緬甸占3%。

商業部並預估，泰國豬肉出口量和出口額將在未來兩年持續成長，直到亞洲鄰國的養豬產業恢復至一般水準，或各國可充分取得非洲豬瘟疫苗時。

泰國 疫情 越南

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