跳傘6000次「這次傘沒開」 男子選手高空墜地亡

澳洲伯斯進日舉行一場跳傘比賽，不料卻傳出悲劇，一名男子疑似降落傘未張開，從高空直接墜地當場死亡。圖／YouTube

澳洲 伯斯（Perth）進日舉行一場跳傘比賽，不料卻傳出悲劇，一名男子疑似降落傘未張開，從高空直接墜地當場死亡。

伯斯北部的朱里恩灣（Jurien Bay）是有名的跳傘聖地，當地14日舉行一場跳傘錦標賽中發生憾事，一名30歲的外國男子，從飛機上跳下時，疑降落傘未張開，直接從高空墜地，當場死亡。

死者是一名經驗豐富的跳傘運動員，完成過6000次跳傘，這次跳傘與朋友一起參加並使用自己準備的裝備，且參賽項目是難度極高的「飛鼠裝飛行」。警方正在調查意外發生原因。

朱里恩灣跳傘俱樂部負責人史帕洛（Christine Sparrow）表示，這對跳傘界來說是「可怕的一天」，指他們在朱里恩灣開始跳傘事業的10年以來，從無發生過死亡事故。

澳洲降落傘聯盟主席庫伊（Richard McCooey）就發聲明指，將對該名男子的死亡徹底調查，確認最有可能的案發原因或其他促成因素，不論經驗水準高低，跳傘的安全是最重要的。

丹達拉甘郡首長霍爾姆斯（Leslee Holmes）表示，急救人員與目睹這一切的人們一定感到非常恐懼，這場悲劇摧毀了這個以跳傘聞名的沿海小鎮，朱里恩灣一年四季都擁有允許跳傘的條件，跳傘對當地來說是吸引外地人的優質產業。報導稱，2019年曾發生20多歲男子在朱里恩灣跳傘，著陸時卻摔斷腿的意外。

澳洲民航安全局和降落傘聯合會將對發生的確切情況進行調查，並為驗屍官提供一份完整報告。