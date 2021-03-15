我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億706萬劑疫苗 27%成人接種

加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

跳傘6000次「這次傘沒開」 男子選手高空墜地亡

編譯張君堯／即時報導
澳洲伯斯進日舉行一場跳傘比賽，不料卻傳出悲劇，一名男子疑似降落傘未張開，從高空直接墜地當場死亡。圖／YouTube
澳洲伯斯進日舉行一場跳傘比賽，不料卻傳出悲劇，一名男子疑似降落傘未張開，從高空直接墜地當場死亡。圖／YouTube

澳洲伯斯（Perth）進日舉行一場跳傘比賽，不料卻傳出悲劇，一名男子疑似降落傘未張開，從高空直接墜地當場死亡。

伯斯北部的朱里恩灣（Jurien Bay）是有名的跳傘聖地，當地14日舉行一場跳傘錦標賽中發生憾事，一名30歲的外國男子，從飛機上跳下時，疑降落傘未張開，直接從高空墜地，當場死亡。

死者是一名經驗豐富的跳傘運動員，完成過6000次跳傘，這次跳傘與朋友一起參加並使用自己準備的裝備，且參賽項目是難度極高的「飛鼠裝飛行」。警方正在調查意外發生原因。

朱里恩灣跳傘俱樂部負責人史帕洛（Christine Sparrow）表示，這對跳傘界來說是「可怕的一天」，指他們在朱里恩灣開始跳傘事業的10年以來，從無發生過死亡事故。

澳洲降落傘聯盟主席庫伊（Richard McCooey）就發聲明指，將對該名男子的死亡徹底調查，確認最有可能的案發原因或其他促成因素，不論經驗水準高低，跳傘的安全是最重要的。

丹達拉甘郡首長霍爾姆斯（Leslee Holmes）表示，急救人員與目睹這一切的人們一定感到非常恐懼，這場悲劇摧毀了這個以跳傘聞名的沿海小鎮，朱里恩灣一年四季都擁有允許跳傘的條件，跳傘對當地來說是吸引外地人的優質產業。報導稱，2019年曾發生20多歲男子在朱里恩灣跳傘，著陸時卻摔斷腿的意外。

澳洲民航安全局和降落傘聯合會將對發生的確切情況進行調查，並為驗屍官提供一份完整報告。

澳洲

上一則

青瓦臺：文在寅為出席G7峰會 23日將接種AZ疫苗

下一則

非洲豬瘟肆虐亞洲 泰國活豬出口額去年逆勢勁增339%

延伸閱讀

開藍寶堅尼撞死人 17歲富二代收押

開藍寶堅尼撞死人 17歲富二代收押
17歲開蘭博基尼超速撞死人 肇事者面臨過失殺人

17歲開蘭博基尼超速撞死人 肇事者面臨過失殺人
甜美外表下超大膽！黑嘉嘉跳傘、高空彈跳全挑戰過

甜美外表下超大膽！黑嘉嘉跳傘、高空彈跳全挑戰過
勇敢的美國人

勇敢的美國人

熱門新聞

哈利與梅根接受歐普拉訪問，衝擊英國王室形象。Getty Images

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

2021-03-11 06:45
王室傳記作者包爾認為，王室面對的指控沒有根據，哈利與梅根卻擁有排山倒海的支持，這個聲明是「禮貌駁回與外交擁抱的傑作」。路透

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

2021-03-10 06:48
圖為英國女王伊麗莎白二世。美聯社

女王遞出橄欖枝 ：對哈梅經歷難過 將「私下解決」種族歧視指控

2021-03-09 15:11
威廉（左）與哈利兄弟情誼傳出生變。路透

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

2021-03-12 07:52
哈利梅根移居美國已有一年，這期間他們的收入來源引起不少討論。(美聯社)

快看世界／淡出王室一年 哈利梅根的經濟來源是？

2021-03-12 12:55
英國威廉王子夫婦11日訪視學校，是梅根接受專訪後兩人首度公開露面。路透

威廉的反擊！英王室沒有種族歧視 尚未跟哈利講話

2021-03-11 07:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄
被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到
紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久

紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久