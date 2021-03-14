不滿北京默認緬甸軍政府 抗議者鎖定中資工廠洩恨

仰光蘭大亞工業區一處中資工廠遭到縱火。歐新社

緬甸 14日爆發造成至少39人喪命的多起抗爭行動中，以在仰光蘭大亞（Hlaingthaya）工業區的鎮壓最為慘烈。當地的中資工廠遭人縱火，顯然是衝著北京當局視為軍政府的支持者而來，連台資工廠也遭波及。

緬甸軍方發動軍事政變以來，當地反中情緒高漲，反軍方人士認為，相對於西方國家譴責政變，北京方面卻默不表態。

軍方經營的Myawadday電視台宣稱，在萊達雅工業區四家成衣廠和一家肥料廠起火後，約有2000人阻止消防車到達，安全部隊才採取行動。安全部隊向抗議者開火，至少22人喪命。據歐新社報導，示威者揚言：「若我們中間死了一個，我們就燒掉一家中國 人擁有的工廠。」

中央社引述當地媒體報導，起火的工廠其中一家是中國人投資的Global Fashion，還有一家是台灣人投資的製鞋廠昌億鞋業（Tsang Yih）。據該公司官網，昌億創立於2014年，替愛迪達生產高級運動。

抗議人士領導者 Eli Thinzar Maung在臉書表示，只有兩家工廠起火，她說：「如果想在緬甸穩定做生意，就該尊重緬甸人民。」

中國駐緬甸大使館 表示，不明身份的襲擊者在萊達雅的成衣廠打砸搶燒，多名中方人員受傷，有員工一度被困；大使館已要求當地警方採取措施保障中資企業及人員安全。

中國大使館臉書專頁被負評灌爆，其中逾半數用戶（超過2.9萬）以笑臉表達心情。